Ganhe livros repletos de intriga e mistério

Há 30 anos, Wilde, então um menino, foi encontrado a viver num bosque, sem qualquer recordação do seu passado. Hoje adulto, ainda não conhece a sua origem. Entretanto, outra criança, Naomi Pine, está desaparecida. Ninguém parece, no entanto, levar a sério o desaparecimento, nem sequer o seu pai. Existe, todavia, uma exceção. Hester Crimstein, uma popular advogada criminal televisiva, que sabe através do neto que a menina era constantemente vítima de intimidação na escola por parte dos colegas.

Recorre então a pede a Wilde, com quem partilha uma ligação trágica, para usar a sua capacidade única para encontrar a criança. Este é o ponto de partida de "O rapaz do bosque", a nova proposta literária do escritor norte-americano Harlan Coben, autor de "Não fales com estranhos", o livro que inspirou a série "The stranger" da plataforma digital Netflix, considerado "o grande mestre da ação e suspense da atualidade" pelo colega Dan Brown, um dos escritores norte-americanos que mais livros vendem.

