Ganhe livros infantis que aumentam a autoestima e a capacidade das crianças

No ano em que celebra o seu décimo aniversário, a editora Pactor decidiu criar uma nova chancela editorial. A Pactor Kids surge como uma marca de livros infantis com um objetivo de colocar a psicologia ao serviço dos pais, dos educadores e dos professores. Sob o lema "Outstanding growth" e recomendada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), a primeira coleção de histórias infantis desta nova marca lança-se no mercado com a obra "O urso Tobias queria ver a lua de perto".

Da autoria da reconhecida psicóloga e investigadora Ivone Patrão e da sua colega de profissão Filipa Pimenta, o livro, para crianças a partir dos três anos, tem ilustrações de Mónica Catalá. "O urso Tobias queria ver a lua de perto" conta a história de um animal que, com a ajuda da mãe, consegue realizar o seu sonho, afastando os medos e os obstáculos que vão surgindo ao longo desse caminho. Para leitura em casa ou na escola, este é um livro com dicas, sugestões e estratégias úteis.

Além de realçar a importância das conquistas, ajuda as crianças a valorizarem a superação de desafios e a acreditarem nas suas capacidades. "Outstanding growth" é o conceito base da coleção, que apela ao desenvolvimento do potencial individual de cada um, promovendo a autoeficácia, a autoestima, a autonomia e a difusão de comportamentos saudáveis em termos de alimentação e exercício físico, para além de dicas parentais que vão auxiliar as crianças a superar desafios.

