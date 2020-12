Fundada em 1932 pelo carpinteiro Ole Kirk Christiansen em Billund, na Dinamarca, é, passados 88 anos, uma das marcas de brinquedos mais famosas do mundo, não parando de surpreender o mercado com os seus lançamentos, como é o caso da gama Lego Dots, jogos de construção com peças coloridas que permitem recriar objetos funcionais do dia a dia, como sucede com Lego Dots 41904 Suportes de Fotos com Animais, que permite construir suportes para fotografias e retratos com a forma de animais conhecidos.

As originais pulseiras Lego Dots, disponíveis em várias versões, também integram esta linha. Para além de uma inspirada no universo dos unicórnios, uma das figuras mitológicas que mais encantam as crianças, há uma que recria uma floresta mágica, uma que homenageia as aves da natureza, uma que recorda os sabores dos gelados, uma que recupera o imaginário das sereias e, entre outras, uma com mostros divertidos, todas elas com peças (muito) coloridas que permitem uma customização permanente.

