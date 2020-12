A localização não podia ser melhor nem mais central. Situada a apenas dois minutos da estação ferroviária de São Bento e a oito minutos da torre dos Clérigos, a S.Bento Residences, no Porto, é uma unidade hoteleira composta por 16 apartamentos turísticos, totalmente equipados e com serviço personalizado. Projetado pelo gabinete de arquitetura Pedra Líquida, liderado pelo reconhecido arquiteto Nuno Grande, é uma unidade hoteleira com o selo Clean & Safe, garantia de segurança.

A estética do edifício surpreende desde o primeiro olhar. A S.Bento Residences nasce a partir de um prédio em ruínas e surge como um prolongamento da própria escarpa, fundindo-se assim com a paisagem histórica em que se insere. O exterior minimalista faz contraponto com o conforto do interior dos apartamentos, que estão totalmente equipados, sempre prontos para dar as boas vindas àqueles que pretendam (re)descobrir os encantos da eterna cidade invicta, muito elogiada pelos turistas.

Temos três noites de alojamento para duas pessoas com pequeno-almoço na S.Bento Residences para oferecer. Para se habilitar a ganhar uma delas, apenas tem de ir ao site da unidade hoteleira e, para além de subscrever a newsletter, descobrir o nome do gabinete de arquitetura e decoração de interiores responsável pela decoração do espaço. Envie, depois, a resposta, por e-mail, para passatempo.hotel@sapo.pt.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h00 do dia 26 de dezembro de 2020. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O prémio do passatempo inclui uma noite para duas pessoas numa das habitações de tipologia Studio da S.Bento Residences, no Porto, em regime de alojamento e pequeno-almoço. Os vencedores poderão usufruir do prémio, mediante reserva prévia, sujeita à disponibilidade, em qualquer data, até 31 de março de 2021, à exceção do dia 31 de dezembro de 2020.

