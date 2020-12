Ganhe um ateliê de piano eletrónico online para um momento de aprendizagem e diversão familiar

The Inventors, o único projeto português na lista dos vencedores do programa europeu IMPACT EdTech, iniciativa comunitária que distingue atividades educativas inovadoras, nasceu em 2016. Esta empresa desenvolve experiências educativas nas áreas das engenharias, das artes e da criatividade. Em 2019/2020, mais de 2.500 crianças participaram nas atividades extracurriculares desenvolvidas em 190 escolas e centros de estudo em Portugal, em Espanha, nos Países Baixos e no Reino Unido.

No próximo dia 19 de dezembro às 15h00, a The Inventors promove um ateliê de guitarra elétrica online, para crianças a partir dos cinco anos, para fazer em família. "Desde a construção física da guitarra à sua personalização, a animação é garantida. Mas não fica por aqui. Neste ateliê em direto, irão também construir um amplificador que tornará os vossos acordes super eletrizantes. Podem ainda escolher entre os quadro designs disponíveis para a tampa da vossa guitarra", esclarece a empresa.

Temos um ateliê de piano eletrónico online da The Inventors, com todo o material necessário para este criativo e musical desafio, para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome de um dos produtos que integram a campanha de Natal da The Inventors e enviar a resposta para modernlife@sapo.pt.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 11h00 do dia 17 de dezembro de 2020. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores. O ateliê realiza-se online através da plataforma digital Zoom.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!