Ganhe agendas solidárias e calendários para o próximo ano

A Associação Animais de Rua é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção do bem estar dos animais que vivem nas ruas, esterilizando-os através de um programa nacional de controlo populacional, dando assistência médica e alimentando-os. Toda a atividade é assegurada por centenas de voluntários, mas também por donativos e receitas resultantes da venda de merchandising na sua loja online, como é o caso da agenda Animais de Rua e do calendário Quinta das Águias.

A agenda e o calendário, dois sucessos anuais de vendas desta instituição solidária, podem ser adquiridos separadamente ou num pack solidário, permitindo dar continuidade às ações e às iniciativas de defesa dos animais promovidas pela Associação Animais de Rua, que conta com seis núcleos de atuação no país, desenvolvendo a sua atividade nos territórios dos concelhos de Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia, Lisboa, Vila Franca de Xira, Seixal, Sintra, Amadora, Faro, Monchique e São Miguel.

A agenda e o calendário para 2021 contam com ilustrações de 28 personalidades, incluindo Vhils, Nuno Markl, Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto Moura, Joana Vasconcelos, Wasted Rita, Ana Galvão, Clara Não, Wandson Lisboa, Mariana Miserável, Ana Aragão, Ana Gil, Aurélie de Sousa, Brígida Machado, Carlos Farinha, Isabel Lhano, Joana Avillez, Joana Estrela, Kruella d'Enfer, Lara Luís, Margarete Barbosa, Patrícia Figueiredo, Pedro Lourenço, Sara Feio, Sérgio Condeço ou ainda Talita Barbosa.

Temos 10 packs solidários compostos por uma agenda solidária Animais de Rua 2021 e por um calendário Quinta das Águias 2021, no valor de 15 €, para oferecer. Para se habilitar, além de seguir as páginas do Modern Life e da Associação Animais de Rua no Facebook, apenas tem ir ao site da associação, descobrir a partir de que valor mensal é possível ter acesso ao Cartão do Amigo e enviar a resposta, por e-mail, para o endereço passatempo.animais@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 12h00 do dia 16 de dezembro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!