Há pequenos gestos que nos fazem sentir melhor no dia a dia e a utilização de Cannabix é um deles. Este creme, com efeito de calor reconfortante, é produzido com uma fórmula hipoalergénica, contendo canabidiol, arnica, hipericão e éter vanílico-butílico (VBE), proporcionando uma agradável sensação de hidratação, conforto e bem-estar. Temos 15 embalagens de Cannabix de Uriach, no valor de 15,90 €, para oferecer neste passatempo.

Para se habilitar, além de seguir a conta de Instagram da revista Prevenir, apenas tem de ir ao site da Uriach Portugal, descobrir a data de fundação da empresa e enviar a resposta para passatempo.cremes@sapo.pt. Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 19h00 do dia 10 de dezembro de 2020. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail.

APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

