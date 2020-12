Foi na propriedade dos herdeiros do barão Bodo von Bruemmer, falecido em 2016 aos 105 anos, em Colares, no concelho de Sintra, na região de Lisboa, onde está localizada a vinha mais ocidental da Europa, que foi produzido o Mar de Rosas 2019, um dos novos vinhos do Casal Sta. Maria. Do blend resultante da união de três castas, touriga nacional, pinot noir e syrah, vindimadas manualmente em várias das parcelas que integram o casal sintrense, nasceu "um rosé com espírito de festa", como a marca o descreve.

Com um teor de álcool de 13%, uma acidez total de 7,8 gramas por litro, um pH de 3,1 e um teor de açúcares residuais na casa dos 2,5 gramas por litro, o vinho rosé Mar de Rosas 2019, que tem um preço médio de venda ao público a rondar os 19,90 €, surpreende ainda pela profundidade fina e pelo final longo e intenso que (também) o caracterizam. Este vinho, muito elogiado, deve ser, idealmente, saboreado entre os 8º C e os 10º C e, depois de adquirido, deve ser consumido até setembro de 2021.

