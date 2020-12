Ganhe packs de comida para cão ou para gato

Louis Chalabi e Koen Bostoen conheceram-se enquanto frequentavam a universidade em 2004. Tornaram-se amigos e, nos anos seguintes, encontravam-se frequentemente para beber cerveja, falar de jogos eletrónicos e, invariavelmente, das suas mascotes, Edgard e Cooper. Insatisfeitos com a qualidade da comida que lhes davam, que duvidavam ser a mais saudável, decidiram tornar-se empreendedores e colmatar esta lacuna. Os primeiros tempos não foram, no entanto, fáceis.

Louis Chalabi e Koen Bostoen insistiam em utilizar ingredientes frescos, carne, vegetais, frutos e ervas aromáticas, nas receitas dos produtos que pretendiam vir a desenvolver mas as unidades de produção que contactavam garantiam-lhes que tal era impossível. A dupla não desistiu enquanto não conseguiu provar que a sua ideia era exequível. Em 2016, Jurgen Degrande, um amigo comum, junta-se a eles e, mesmo sem terem um único cliente, preparam 300.000 refeições.

O sucesso é imediato e, em apenas quatro anos, a empresa, batizada Edgard & Cooper, conta com uma centena de colaboradores. Está presente em 13 países, incluindo Portugal, mas não para de crescer. Para além da qualidade dos ingredientes usados, a companhia também tem preocupações ambientais. Os sacos onde é comercializada a ração são 100% biodegradáveis e, para apoiar as comunidades em que se inserem, 1% das vendas reverte a favor de associações locais.

Temos 10 packs de comida para cão ou para gato da Edgard & Cooper, no valor aproximado de 50 €, para oferecer neste passatempo.

