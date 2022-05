Vá para fora cá dentro. Em São Rafael, mesmo perto da praia, no Nau São Rafael Atlântico

Antes de começar com a experiência na unidade hoteleira, há que fazer um aviso prévio: parece haver uma qualquer maldição do meu lado quando se visita o Algarve na primavera pois o tempo nunca corresponde ao expectável. E assim aconteceu desta vez. Quando se esperava um fim de semana de temperaturas acima da média dos últimos dias, o que se encontrou foi um céu nublado, um sol envergonhado, que de vez em quando aparecia e algum vento à mistura.

Mas… é sempre bom voltar a São Rafael, aquele lugar mesmo ao lado de Albufeira que nos faz esquecer que estamos numa das zonas mais turísticas do Algarve. Há praia acessível a pé, há natureza para apreciar e algum sossego. Na realidade, nesta altura do ano, é mesmo o sossego aquilo que mais desfrutamos.

Depois da experiência, no ano anterior, no vizinho Nau São Rafael Suites, o Nau São Rafael Atlântico tem uma grande vantagem: está mesmo em frente à praia de São Rafael, uma das mais bonitas da zona e facilmente acessível através dos jardins do hotel.

Os quartos

O hotel dispõe de várias tipologias de quarto, do standard aos quartos com vista piscina e mar passando pelas suites, mais adequadas a famílias. Há algo que salta à vista: o tamanho dos quartos, que são amplos (35 m2), com camas igualmente grandes e espaçosas. Os detalhes da decoração são bastante simples, com apontamentos de madeira, no contraste claro e escuro, e cores neutras.

A separação entre a casa de banho e a zona de dormir é feita por uma parede, o que acaba por dar uma ideia de continuação do espaço. Destaque para o duche, que é tão grande para o género, que dispõe de dois chuveiros.

créditos: Daniela Costa

Estas divisões estão equipadas com uma coffee station da marca Nespresso e há a oferta de uma garrafa de água de litro, duas cápsulas de café ou duas saquetas de chá por cada dia de estadia.

Fiquei num quarto com vista para o mar, com uma ampla varanda para poder apreciar o som dos passarinhos e a dança que o bando volta e meia fazia na frente do quarto. Ali tive a sensação de férias, de estar num espaço privilegiado pois consegui esquecer que estava numa das zonas do Algarve que mais turistas atrai. Essa é a grande vantagem da zona de São Rafael e deste Nau em particular. Ali, estamos nós e a natureza.

créditos: Daniela Costa

Os espaços comuns

Se já teve oportunidade de visitar um dos espaços deste grupo sabe que os hotéis têm uma configuração um tanto ou quanto labiríntica, que primeiro se estranha e depois se entranha.

Esta unidade em particular dispõe de duas piscinas interiores (que desta vez não experimentei) e três exteriores – duas de adultos e uma de crianças – com apoio de bar. Há que deixar a nota de que, num fim de semana de maio, a afluência não era muito grande e dava para desfrutar a piscina sem o típico stress que se vive no pico do verão.

créditos: Daniela Costa

Os exteriores mantêm a linha comum de todos os hotéis Nau com as palmeiras a destacarem-se no ambiente. Esta unidade também organiza casamentos, serviço que pudemos comprovar no fim de semana, quando uma série de convidados pousavam nos jardins para as fotografias e depois o vislumbre de uma noiva a caminho da cerimónia.

Há ainda à disposição dos hóspedes um Spa, cujo circuito custa 10 euros por hóspede, por dia, além dos tratamentos que pode marcar, e um ginásio para aqueles que gostam de manter os hábitos de atividade física mesmo fora de casa. A envolvente do hotel é também um convite para aqueles que apreciam a prática de desporto ao ar livre.

Outra opção disponível nesta unidade hoteleira é o facto de haver um parque de estacionamento coberto, o que se tornou uma grande vantagem num fim de semana que prometia mais poeiras vindas do deserto do Saara.

Bares e restaurantes

Quem escolher ficar neste hotel, tem várias opções à escolha, entre o restaurante Seven Seas, em regime buffet e com vista para as piscinas e o à la carte restaurante Fado, e os bares Arabian Sea (chill out), Caspian Sea (de apoio às piscinas) e o mais recente Raw Food Bar para quem aprecia a gastronomia japonesa. A cozinha do hotel está nas mãos do chef Vítor Monteiro.

Tive oportunidade de experimentar o Seven Seas à hora de jantar. O menu, com um valor de 35€, sem bebidas incluídas, muda diariamente e é aquilo que se espera de um buffet, com diversas ofertas seja em saladas, simples ou compostas, buffet de pão, com os tradicionais queijos, enchidos e compotas, sopa do dia, pratos de carne – como franguinho à guia, secretos de porco preto ou picanha com manteiga de alho - e peixe – com salmão, sardinhas e lulas nas opções daquele dia – e vários acompanhamentos, sobremesas e frutas de época.

Nesta refeição houve ainda opções de showcooking como maminha com manteiga de alho, pão e abacaxi grelhados e, o ponto alto da refeição, uma estação de crepes doces com a possibilidade de adicionar vários sabores de gelado e outros tantos toppings. Com tanta opção, o difícil foi escolher, mas a sobremesa vencedora foi um crepe com uma bola de sorvete de framboesa e um pouco de molho de caramelo por cima.

Este é o mesmo espaço onde acontece o pequeno-almoço com a vantagem de se poder escolher uma mesa na rua, com vista para a piscina e para os jardins. Opção escolhida numa das manhãs em que o vento e as nuvens deram tréguas a uma soalheira manhã de primavera.

Houve ainda tempo de experimentar o bar Arabian Sea para descontrair no fim do dia, acompanhado ao som de música ao vivo e de temas conhecidos de Frank Sinatra – como Fly me to the moon – ou de Micheal Bublé – Home.

créditos: Daniela Costa

Se o tempo não está de feição, caminhar é o melhor remédio

Nesta altura do ano, os hóspedes que mais encontramos são estrangeiros. Não é difícil ouvir inglês, francês ou espanhol aqui e ali, hóspedes que aproveitam o tempo ameno do Algarve para uma escapadinha ou férias.

Como já referido, a meteorologia trocou as voltas para quem tinha a expectativa de aproveitar o tempo quente que prometia o fim de semana passado, com a subida vertiginosa das temperaturas. No entanto, não foi isso que aconteceu. Mas há males que vêm por bem e esta foi uma boa desculpa para explorar a envolvente do espaço.

Praia de São Rafael créditos: Daniela Costa

Pude comprovar que a Praia de São Rafael fica mesmo a uns escassos cinco minutos a pé desde o momento em que saímos do quarto até pisar o areal, graças aos passadiços que fazem a ligação direta a partir do hotel.

Dado que não dava para apanhar sol, aproveitei também para explorar as arribas e o pinhal que encontramos entre a praia e o hotel. E percebi que, a uma curta distância a pé da praia de São Rafael, é possível chegar à praia dos Arrifes, o que dá mais opções a quem escolher esta unidade para uns dias de descanso, sem ter a necessidade de pegar no carro.

Praia dos Arrifes créditos: Daniela Costa

A praia dos Arrifes é uma boa sugestão para famílias com crianças pequenas pois não é muito grande e a sua configuração faz com que se crie uma espécie de lagoa, sem muitas ondas. Há que ter atenção às rochas, mas servirá certamente para bons momentos de aventura e exploração infantil. E, para quem tem filhos, sabe o quanto pode ser desafiante conseguir entreter uma criança.

Outra sugestão, neste caso para o pós-jantar, é um passeio pelos jardins. O caminho é iluminado e pode ser que se cruze com um ouriço caixeiro, como aconteceu comigo.

créditos: Daniela Costa

Se quiser explorar as redondezas, nomeadamente Albufeira, o hotel dispõe de um serviço de shuttle, com diversos horários durante o dia, para conhecer um pouco desta cidade algarvia.

Em junho, os preços começam nos 170€ por noite para dois adultos. Além da opção alojamento e pequeno-almoço, tem ainda a possibilidade de reservar meia pensão.

O SAPO Lifestyle ficou alojado a convite do grupo Nau.