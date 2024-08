Do Japão para os Açores, os sabores do leste asiático acabaram de chegar ao Parque Atlântico, em Ponta Delgada, com a abertura do Oishi Ramen, no Piso 1, o primeiro restaurante especializado em ramen naquele centro comercial. O menu apresenta uma variedade de opções de ramen, desde os clássicos como Tonkotsu e Shoyu, até às opções mais inovadoras.

No total, há nove combinações diferentes de ramen. Para além desta especialidade nipónica, o menu do Oishi Ramen inclui acompanhamentos típicos da cozinha asiática, como gyozas ou gambas panadas, para completar a experiência e transportar os clientes diretamente para o Japão, sem sair de Ponta Delgada.

O espaço dispõe ainda de lugares sentados e uma esplanada.