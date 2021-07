Todos precisamos de experimentar um hotel “Tudo incluído” pelo menos uma vez na vida. Esta foi a experiência no Nau São Rafael Suites

Olá, bem-vindo!

Quem escolhe a zona de São Rafael para férias, sabe exatamente a razão por que o faz: a praia é perto, a pé ou de carro, e sobretudo porque é uma zona tranquila, a apenas cinco minutos de carro da mais agitada Albufeira. O cenário perfeito para quem quer desligar-se um pouco da rotina e sobretudo para quem tem filhos – nunca esquecendo que estamos a falar do Algarve, zona de eleição das férias dos portugueses. Mas que é mais sossegado, é.

Não é difícil encontrar o Nau São Rafael Suites – não confundir com o Nau São Rafael Atlântico que fica a apenas 500 metros de distância –, um hotel cinco estrelas e uma das opções de tudo incluído do grupo hoteleiro no Algarve. A opção "tudo incluído" está disponível até outubro.

créditos: Divulgação

Os serviços disponíveis

Tem um total de 105 suites, que estão preparadas para albergar entre duas a seis pessoas, com opção de vista para resort, jardim, piscina ou mar. A decoração foi renovada em 2017, onde predominam os tons bege, verde e bordeaux que contrastam com mobiliário em madeira sucupira de linhas minimalistas e funcionais.

créditos: Divulgação

Conta ainda com três piscinas exteriores, uma delas para crianças, e talvez seja este um dos “defeitos” do hotel. Em época de maior ocupação, pode haver dificuldade em conseguir encontrar espaço na piscina. No entanto, este defeito é colmatado pelo facto de nos encontrarmos a menos de 10 minutos a pé da praia de São Rafael, que não sendo uma das maiores da zona, é certamente uma das mais emblemáticas.

Há ainda uma piscina interior, que se localiza no Relax Center, que está limitada a oito pessoas de cada vez, dado a situação de COVID-19.

O hotel tem também três restaurantes – um buffet, um à la carte e outro temático, à base de grelhados – e três bares sendo que um deles é junto às piscinas. No restaurante buffet são os próprios hóspedes que se servem mas há um circuito que limita o acesso e é obrigatório desinfetar as mãos sempre que se entra na fila.

créditos: Divulgação

Em termos de bar há uma ligeira diferença: por um valor adicional tem direito às chamadas bebidas premium, como mojitos, margaritas, caipirinhas, etc, e a distinção faz-se através das cores da pulseira.

E o sonho de todos os pais? O Kids Club, para crianças entre 3 e os 12 anos, com programas sazonais onde se incluem diversas atividades: pinturas, modelagens, jogos tradicionais, jogos de palavras, karaoke, atividades livres, sessões de cinema, entre outras.

Uma mais valia é o facto de a unidade hoteleira disponibilizar pontos de carregamento para veículos elétricos, um serviço gratuito para os hóspedes.

Há também um serviço de shutlle diário para a praia de São Rafael e o centro de Albufeira, cujo horário é disponibilizado na receção do hotel. Dispõe ainda de outros serviços, como animação na piscina e um bar com música ao vivo.

Para quem fizer reservas diretas e ficar um mínimo de sete noites, tem ainda direito a uma experiência no Algarve, uma oferta do hotel, entre bilhetes para o Zoo Marine ou Slide & Splash, passeio de barco para ver as grutas e golfinhos ou snorkeling.

A experiência no hotel

O convite era para passar três noites e logo depois do check-in somos encaminhados para uma colaboradora onde marcamos o horário das nossas refeições – pequeno-almoço, almoço e jantar. O lanche da manhã e o lanche da tarde não necessitam de marcação.

O quarto onde ficámos instalados foi uma suite com vista para o mar, com espaço suficiente para uma família de quatro pessoas, com quarto, sala, duas casas de banho e duas varandas.

créditos: Divulgação

Aproveitar um tudo incluído depois de se ter filhos, é uma experiência que se valoriza mais ainda não só pelo conforto, mas também pela paz de espírito que nos traz. O facto de não termos de nos preocupar com refeições é algo que não tem preço, sobretudo quando temos de pensar nas refeições para uma bebé com menos de 12 meses. Mas aí é que pode estar a dor de cabeça. Como adaptar as refeições de uma bebé que come de tudo desde que não tenha sal e açúcar?

No buffet há uma área dedicada especialmente às crianças, com sopa sem sal, por exemplo. Além disso, é possível pedir na receção do hotel pratos especiais ao almoço e ao jantar para quem tem bebés, serviço que usámos durante a nossa estadia.

A piscina interior funcionou muito bem, e é uma boa opção para bebés que começam a ter contacto com água de piscinas, pela razão mais óbvia: a água é aquecida e quem não gosta de dar mergulhos em água mais quente?

créditos: Divulgação

Dispensámos o uso do shuttle e fomos a pé para a praia e comprovámos que demoramos mesmo menos de 10 minutos. É uma forma de disfrutar a calma daquela zona.

Tivemos oportunidade de experimentar o restaurante temático que fica junto da piscina e foi a melhor opção: conseguimos aproveitar o início da noite na maior paz, pois ao contrário do buffet, este acaba por não ter tantos hóspedes.

O ponto alto da estadia – uma vez que não tivemos muita sorte com o tempo – foi o passeio de barco para ver as grutas e os golfinhos da AlgarExperience. É possível escolher entre duas opções: ou ver apenas as grutas ou combinar esse passeio com o avistamento de golfinhos. A escolha recaiu na segunda opção e além de conseguimos ter uma perspetiva completamente diferente da costa algarvia com a descoberta de recantos e praias desertas, tivemos a sorte de conseguir avistar alguns golfinhos, pois sabemos que isso nem sempre pode acontecer.

Veja na galeria de imagens o que pode ver neste passeio que tem a duração de duas horas e meia.

O balanço final é francamente positivo, apesar de a meteorologia não ter contribuído para o bronze. Mas convenhamos, férias com bebés não é a mesma coisa. Temos de assumir isso.

O SAPO Lifestyle ficou alojado a convite do grupo Nau.