Voar de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, para Paris-Orly, um dos mais movimentados aeroportos franceses, passa a ser mais fácil no próximo verão. A ligação da capital do arquipélago açoriano à eterna cidade das luzes é uma das oito novas rotas e das 11 extensões de serviço que a companhia de aviação francesa acaba de anunciar. "O novo serviço de Ponta Delgada vai ser operado com até dois voos semanais às quartas-feiras e aos domingos", informa a transportadora aérea em comunicado.

Os bilhetes foram hoje colocados à venda. Os mais baratos custam 67 €. A operação arranca a 6 de julho e, se não houver alterações, termina a 4 de setembro. "Estamos muito satisfeitos por abrirmos as nossas vendas para o verão de 2022 hoje e particularmente orgulhosos por podermos anunciar uma nova rota entre Paris-Orly e Ponta Delgada, nos Açores, uma pérola escondida no meio do Atlântico e um destino soberbo que merece ser conhecido por todos", refere Nicolas Hénin.

"Estamos empenhados em oferecer cada vez mais opções de viagens a preços acessíveis, sempre com a mesma qualidade de serviço. Este aumento na oferta, combinado com o aumento de 50 para 61 aeronaves no próximo verão, faz parte do nosso desenvolvimento na nossa base de Paris-Orly. Os nossos passageiros já podem começar a planear as suas férias com seus entes queridos e explorar França, a Europa e mais além", acrescenta ainda o diretor comercial da Transavia France, empresa do grupo Air France-KLM. Bilbao, La Palma, Yerevan, Podgorica, Glasgow, Ljubljana e Skiathos são outras das novidades internacionais da transportadora aérea.

As rotas para Roma, Cracóvia, Berlim, Estocolmo, Amã, Béjaïa, Sétif, Tlemcen, Montpellier, Oran e Oujda que a companhia aérea comercializou no último inverno, a partir de Paris-Orly e Montpellier, também foram de novo adicionadas à rede, permitindo reservas para viagens entre 27 de março e 29 de outubro de 2022. "Este aumento na operação é também consequência do investimento continuado na sua frota, que vai aumentar para 61 aeronaves em abril", confirma ainda Nicolas Hénin.