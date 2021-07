Trindade e Tobago, país de águas quentes e de praias paradisíacas, é um dos novos destinos da transportadora aérea KLM. E, via Amesterdão, a partir do Porto, de Lisboa ou de Faro, é agora mais fácil chegar lá. Apesar das restrições impostas pela pandemia, a companhia de aviação holandesa reforçou as ligações às Caraíbas e à América do Sul. Atualmente, são 17 os destinos disponíveis, um número igual a 2019. Bridgetown, capital dos Barbados, país de origem da cantora, compositora, atriz e empresária Rihanna, é outra das novidades.

Para além de Bridgetown e de Porto de Espanha, capital de Trindade e Tobago, foram adicionados ao programa de verão de 2021 São José e Libéria, na Costa Rica. "Antes, esses destinos eram oferecidos apenas durante o inverno", esclarece a empresa em comunicado de imprensa. "Durante o pico da estação, 24 voos semanais partem para Aruba, Bonaire e Curaçao. São substancialmente mais do que em 2019, quando havia 17 voos semanais para as ilhas", refere ainda o documento. Ainda assim, há operações que continuam canceladas.

"Os serviços para Havana em Cuba e para Fortaleza no Brasil estão temporariamente suspensos devido à pandemia", esclarece a companhia aérea. "Atualmente, apenas são permitidas viagens essenciais para muitos países das Caraíbas e da América do Sul. Permanecem em vigor restrições de viagem consideráveis. A quarentena obrigatória também é exigida para os viajantes que chegam de alguns países", adverte a KLM, que vai atualizando a informação oficial das autoridades desses e de outros destinos no site da transportadora.