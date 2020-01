O Skydeck Chicago, na Willis Tower, observatório que foi recentemente nomeado como uma das 10 atrações mais populares do mundo em 2019 pela TripAdvisor, anunciou o seu quinto concurso anual "Love on The Ledge".

O evento distinto dá aos casais corajosos a possibilidade de dar o nó ou renovar os seus votos numa cerimónia romântica particular no alto da cidade.

Para participar no concurso, os casais são convidados a enviar uma foto ou vídeo na página de Facebook da Skydeck e partilhar a sua história e por que querem celebrar o seu amor no The Ledge.

Vão ser selecionados até quatro casais que terão a possibilidade de realizar uma cerimónia de casamento privada ou renovação de votos na mais alta plataforma de observação do país, no dia 9 de fevereiro de 2020. Cada cerimónia terá lugar no The Ledge at Skydeck, o deck de observação com caixas de vidro que se estendem a mais de um metro da fachada do edifício e oferecem vistas inesquecíveis da cidade e do horizonte.

Cada casal poderá trazer até oito convidados e as cerimónias terão a duração de 15 minutos.

Além das vistas deslumbrantes e únicas da cidade, o Skydeck será decorado com flores e oferecerá um ambiente romântico. Os casais receberão ainda uma estadia no Swissôtel, no centro de Chicago, para ficarem antes da cerimónia, fotos profissionais tiradas durante o evento no topo do edifício mais alto de Chicago e ofertas especiais, incluindo pequeno-almoço e champanhe.

Os participantes são convidados a enviar as suas histórias até 29 de janeiro de 2020, e os casais vencedores serão selecionados e notificados até sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.

Podem participar casais do mundo inteiro. No entanto, quem não viver em Chicago terá de pagar o voo, que não está incluído no prémio.