As rotinas em casa e o teletrabalho continuam e, esta semana, acrescem as aulas pela televisão. Encontre um tempo para desanuviar e aproveite as sugestões da agenda desta semana, que vão dos espetáculos às exposições virtuais, passando por horas do conto e pelas comemorações do 25 de abril.

Dança Aulas online de Ballet por Dance Spot | 3-5

20 abr.: 17h Teatro Espetáculo “Agakuke em casa” por Lua Cheia | M/3

21 abr. Exposição Lisbona Cotemporanea por Atelier Natália Gromicho | M/0

22 abr. Workshop para pais Histórias e Contos na Educação Infantil por ZenKids

23 abr.: 19h-22h Espetáculo Vídeo mapping “45 anos do 25 de abril” por EGEAC | M/0

24 abr. Hora do conto Histórias de Luísa Ducla Soares contadas pela atriz Ana Lázaro da Silva por Porto Editora | M/0

25 abr.: 17.30h História encenada Salinha online por Teatro D. Maria II | M/0

