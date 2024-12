O Natal deste ano promete ser mágico no MAR Shopping Matosinhos com a estreia de "Quebra-Nozes e o Reino do Gelo".

Esta produção original da AM Live, em cena até 5 de janeiro de 2025, convida toda a família a embarcar numa aventura natalícia inesquecível, repleta de magia e com uma importante mensagem sobre a luta contra o bullying.

Uma jornada épica para salvar o Natal

Quando a notícia de um "Natal Cancelado" se espalha, Clara, a Fada dos Doces, e o Quebra-Nozes embarcam numa missão urgente para salvar a data mais mágica do ano.

A bordo de um foguetão, viajam até ao misterioso Reino do Gelo, onde o Pai Natal reside. Ao longo desta aventura, enfrentam desafios e vilões improváveis, desvendando um mundo encantado e repleto de surpresas.

Quebra Nozes

Informações úteis Datas: Até 5 de janeiro de 2025 Local: AM Arena - Parque exterior do MAR Shopping Matosinhos Classificação: Espetáculo com entrada permitida a partir dos 3 anos e classificação etária de recomendação para maiores de 6 anos. Por determinação do IGAC (Inspeção Geral das Atividades Culturais), este espetáculo é recomendado para crianças maiores de 6 anos. Os bilhetes estão à venda em quebranozesnogelo.pt, na See Tickets e na bilheteira no Atrium (piso 0) do MAR Shopping Matosinhos. Mais informação em: https://quebranozeseoreinodogelo.pt/ e em https://www.marshopping.com/matosinhos/pt/eventos/quebra-nozes-e-o-reino-do-gelo/ Este Natal, embarque numa aventura mágica e ajude a salvar o Natal!

Um elenco de estrelas

Ângelo Rodrigues, Rita Rocha e Angie Costa encabeçam o elenco deste espetáculo, dando vida a personagens cativantes e memoráveis.

Para além do entretenimento, "Quebra-Nozes e o Reino do Gelo" traz uma mensagem poderosa sobre a importância da empatia, da amizade e da inclusão, incentivando o público a combater o bullying em todas as suas formas.

As produções da AM Live são conhecidas pela sua qualidade e criatividade. O espetáculo "Quebra-Nozes e o Reino do Gelo" não é exceção.

Com um cenário deslumbrante, coreografias elaboradas e uma banda sonora original, este espetáculo promete encantar miúdos e graúdos.

A participação de patinadores de elite, como os irmãos Diogo e Catarina Craveiro, acrescenta um toque de elegância e profissionalismo à produção.

Não perca esta oportunidade

Garanta já o seu bilhete e prepare-se para uma experiência inesquecível. "Quebra-Nozes

e o Reino do Gelo" é o presente perfeito para toda a família.

