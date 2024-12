Famílias, toca a desenhar!



Só tem até 8 de dezembro, para submeter os desenhos dos pequenos artistas, com idades até aos 12 anos, que deverão corresponder a dois critérios: tendo como mote a proteção dos oceanos e dos animais que os habitam, mostrar de que forma podemos viver um Natal mais sustentável, e incluir o Pai Natal dos Oceanos, com o seu icónico fato azul.

As obras vencedoras serão mostradas debaixo de água, entre 20 e 24 de dezembro, lado a lado com fascinantes animais como a Raia Uge Americana, os tubarões de pontas pretas ou a tartaruga verde gigante Mariza.

Saiba tudo, aqui, e não perca as exposições do SEA Life Porto, para este ou outro fim de semana com as crianças!

Fim de semana com as crianças a Norte

Viva o Natal na Torre dos Clérigos!

A Torre dos Clérigos celebra o Natal com uma programação em cheio! Os mais pequenos vão adorar esta atividade especial! Descubra o mistério do Pai Natal desaparecido numa hora do conto mágica, seguida por uma oficina onde as crianças poderão criar as suas próprias renas de Natal com orelhas e nariz brilhantes. Guarde já na agenda!

Data: 14 dez.: 10h-11.30h

Local: Torre dos Clérigos, Porto

Preço: 15€ (inclui acesso à Torre para 1 criança e 1 adulto)

Idade: 3 aos 10 anos

Outras atividades:

5, 12, 19 e 26 de dez., 2 de jan., às 21h - Concertos de Natal Imersivos

20 de dez.: 18.30h-22.30h - Video Mapping – Fábrica dos Sonhos

27, 28 de dez.: 11h, 16h – Concerto de Carrilhão por Abel Chaves

Miau! Todos ao cinema

Leve os mais pequenos a ver "Garfield: O Filme". Nesta aventura hilariante, Garfield, o famoso gato preguiçoso que adora lasanha e detesta segundas-feiras, encontra-se numa inesperada jornada ao lado de Odie, após reencontrar o pai há muito desaparecido.

Data: 7 dez.: 10.30h

Local: MAR Shopping Matosinhos

Preço: Grátis (bilhetes levantados no balcão de informações de 2.ª a 6.ª na semana da sessão)

Idade: 3 aos 12 anos

O Tarzan mudou-se da selva para os palcos!

Leve a família a este musical emocionante, com coreografias, músicas e cenários deslumbrantes, que promete encantar crianças e adultos. Uma história bem conhecida do público sobre a amizade, a coragem e o poder do amor.

Data: Até 22 dez.: 11.30h, 16h, 21h

Local: Teatro Sá da Bandeira, Porto

Preço: A partir de 10€

Idade: M/6 anos

A missão de salvar o Natal leva Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes a viajarem até ao Planeta do Natal a bordo de um foguetão, atravessando inacreditáveis territórios encantados até chegarem ao mais mágico de todos: o Reino do Gelo… lugar misterioso onde vive o Pai Natal!

Quebra-Nozes e o Reino do Gelo, um espetáculo produzido em exclusivo pela AM Live para o MAR Shopping Matosinhos, onde tem a sua estreia absoluta.

Datas: Até 5 jan.



Local: AM Arena - MAR Shopping Matosinhos



Preço: 15€ a 59€. Packs Familiares desde 19€ por bilhete



Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças em Lisboa e no Centro

Espetáculos no Museu da Marioneta!

O museu até pode estar fechado para obras de remodelação, mas a sala de espetáculos está pronta para receber as famílias!

Compre já o bilhete para os próximos dois espetáculos que vão aconchegar o fim de semana: O Ninho (7 e 8 dez.) e João e o Pé de Feijão (14, 15 dez.). Saiba mais sobre o museu, aqui.

Data: sáb.: 16h, dom.: 11.30h

Local: Museu da Marioneta, Lisboa

Preço: 5€ / 7,5€

Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças e poesia!



Desfrute de um jantar especial com declamação de poemas, num ambiente perfeito para um programa em família. Jante num hotel e tenha uma sexta-feira diferente na companhia destes versos!

Data: Todas as 6.ªs: 19.45h

Local: Vila Galé Collection Palácio dos Arcos

Preço: 35€ (crianças até aos 12 anos têm 50% de desconto)

Idade: Para todas as idades

Pequeno-almoço com o Pai Natal

Que tal começar o dia com o Pai Natal? Tome uma refeição deliciosa neste buffet e veja como as crianças se divertem nas atividades interativas agendadas.

Depois prepare-se para a Chegada do Pai Natal, com direito a foto de família!

Data: 7, 8 dez.: 9.30h-11.30h

Local: Hard Rock Cafe Lisboa, Lisboa

Preço: 12,95€ / 18,95€

Idade: 3 aos 10 anos

Natal e novidades no Jardim Zoológico!

É já este sábado que o Pai Natal chega à Baía dos Golfinhos! E que se celebra o nascimento de uma cria de Girafa-de-angola: o mais alto animal terrestre! Se adora animais, clique aqui.

Aproveite os ateliers natalícios, workshops, pinturas faciais, um Mercado de Natal, Animal Talks. E não se esqueça de visitar a Casinha do Pai Natal do Lidl (7, 8, 14 e 22 dez.), de escrever a carta ao Pai Natal e colocar no correio do Pólo Norte!

Data: A partir de 7 dez.: 9.30h

Local: Jardim Zoológico de Lisboa

Preço: Incluído no bilhete do Zoo

Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças a Sul

Ciência para começar bem o dia!

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia.

Data: 7 dez..: 10.30h-12.30h - Missão digna de ninja!

Data: 14 dez..: 10.30h-12.30h - Aventura entre vales - Topografia!



Local: Centro Ciência Viva do Algarve

Preço: 4€



Idade: 5 aos 10 anos (Manhãs de Ciência).

Oficina de Fantoches na Biblioteca de Loulé

Tens uma meia perdida? Gostas de contar histórias? Queres criar uma personagem para brincar contigo? Vem passar a manhã connosco e traz a tua meia.

A partir de uma meia velha e de outros materiais pretende-se construir um fantoche de meia recorrendo a vários materiais como lãs, fios, cartolinas, entre outros.

Data: 7 dez.: 10h

Local: Biblioteca Municipal de Loulé

Preço: Grátis. Inscrições para: biblioteca@cm-loule.pt

Idade: 7-12 anos (com adulto acompanhante)

Presépio do Sal e das Artes

Em Castro Marim, o Natal ganha uma dimensão diferente com um presépio original feito de sal, representando cenas clássicas da época. Junto a esta atração, encontrará exposições de arte local e oficinas criativas para toda a família.

Data: Até 6 jan.

Local: Castro Marim

Preço: Grátis



Idade: Todas as idades

Museu a três dimensões!

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Data: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

É um autocarro ou é um barco no rio?

Diversão, riso e aventura... tudo embrulhado na experiência turística mais singular de Lisboa!

No próximo fim de semana com as crianças, surpreenda-as com uma tour no Hippotrip, uma viagem emocionante que jamais irão esquecer!

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

"Eu Escolho Crescer com Saúde!"

Neste livro, o médico e autor Doutor Manuel Pinto Coelho, pretende chegar à faixa etária dos 8 aos 15 anos, com informações uteis sobre como nos podemos cuidar desde cedo, de forma simples informada, por forma a garantir que crescemos fortes, saudáveis e felizes.

Acima de tudo este livro pretende levar o trabalho do autor mais longe, conseguindo que as gerações mais novas possam evitar muitos dos problemas de saúde de que hoje a nossa sociedade padece.

Páginas: 136

Preço: sob consulta

Público: 8 aos 15 anos

