Fim de semana com as crianças a Norte

Circo Coliseu Porto Ageas

fim de semana com as crianças circo coliseu porto ageas

Com história original escrita por Afonso Cruz, encenação de Ana Luena, desenho de luz de Cárin Geada, música original de Carlos Tê e Pedro Vidal, todos estão convidados para este espetáculo único, irrepetível e surpreendente!

Podem contar com equilibrismos e malabarismos, voos num trapézio e roller-skating a toda a velocidade, fitas aéreas, hula-hoops, o mestre do mastro aéreo, acrobacias nas alturas e a alegria contagiante dos palhaços.

Mais detalhes e bilhetes aqui.

Data: 13 a 30 dez.

Local: Coliseu Porto Ageas

Preço: A partir de 10€

Idade: Todas as idades

As Barbas do Pai Natal

Transforme os pequenos em verdadeiros ajudantes do Pai Natal! Nesta oficina criativa, as crianças vão fazer as suas próprias barbas natalícias com feltro, algodão e elásticos, criando um disfarce divertido e festivo.

Data: 15 dez.: 11h-12h30

Local: MAR Shopping, Matosinhos

Preço: Grátis

Idade: Todas as idades

Os bebés experimentam luzes

Pisca, brilha e reflete! Luzes que piscam, outras que mudam de cor e desenhos fluorescentes... Caixas de luz e até um retroprojetor!

Desenhar com sal colorido. Descobrir esconderijos com luz negra. Há muitas coisas para experimentar, já se está mesmo a ver que o mais importante é brincar! Uma experiência sensorial. Inscrições, aqui.

Data: 15 dez.: 10h-11h

Local: Oficina Josefina

Preço: 18€ (bebé + adulto) a 36€

Idade: 9 meses aos 2 anos

Há Magia na Maia

Este fim de semana não perca o III Festival Internacional de Magia da Maia! Já ouviu falar deste espetáculo que reúne mágicos premiados em campeonatos mundiais e europeus?

Gustavo Sereno, professor e diretor da Escola de Magia do Porto, será o apresentador da tarde, guiando o público numa jornada mágica cheia de risadas e momentos inesquecíveis. Um excelente programa a dias do Natal!

Data: 15 dez.

Local: Fórum da Maia

Preço: 5€

Idade: M/6 anos

Viva o Natal na Torre dos Clérigos!

A Torre dos Clérigos celebra o Natal com uma programação em cheio! Os mais pequenos vão adorar esta atividade especial! Descubra o mistério do Pai Natal desaparecido numa hora do conto mágica, seguida por uma oficina onde as crianças poderão criar as suas próprias renas de Natal com orelhas e nariz brilhantes. Guarde já na agenda!

Data: 14 dez.: 10h-11.30h

Local: Torre dos Clérigos, Porto

Preço: 15€ (inclui acesso à Torre para 1 criança e 1 adulto)

Idade: 3 aos 10 anos

Outras atividades:

12, 19 e 26 de dez., 2 de jan., às 21h - Concertos de Natal Imersivos

20 de dez.: 18.30h-22.30h - Video Mapping – Fábrica dos Sonhos

27, 28 de dez.: 11h, 16h – Concerto de Carrilhão por Abel Chaves

Fim de semana com as crianças em Lisboa e no Centro

Exposição e visita encenada: O Bolo de Aniversário de Agrião

bolo aniversário de agrião D. Maria II museu do teatro e da dança crianças

O Lobby Teatro propõe uma visita guiada à exposição "Quem és tu? — Um teatro nacional a olhar para o país", com um cunho performativo sobre os figurinos, adereços, maquetes, pinturas e fotografias que a compõem. Uma viagem dinâmica pela História, que celebra o Teatro Nacional D. Maria II na cultura e nas comunidades de língua portuguesa. Inscrições abertas até ao dia anterior à sessão, para: se.mnteatroedanca@museusemonumentos.pt

Data: 15 dez.: 10.30h

Local: Museu Nacional do Teatro e da Dança

Preço: Grátis

Idade: M/6 anos

Vamos ao teatro em Almada?

Inspirado nos desafios que a infância e a adolescência trazem, esta peça de teatro tem teatro, música e dança, oferecendo uma experiência emocionante e educativa para todas as idades.

Com uma história que aborda valores como a resiliência e o auto conhecimento, é uma excelente oportunidade para refletir em família.

Data: Até 22 dez.: sáb. às 16h, dom.: 11h, 15h

Local: Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

Preço: 5€ - Especial protocolo Estrelas & Ouriços!

Idade: M/3 anos

Pinturas com Tintas Caseiras e Comestíveis

oficina natal bebés fim de semana com as crianças

Pintar com canela?? Gelatina?? e muito mais?? Pois é, ficou curioso? Vamos aprender a fazer tintas diferentes, cheirosas e muito divertidas.

Vamos pintar, sujar, misturar cores, materiais, ingredientes e criar não só obras de arte muito diferentes, mas também originais! Ideais para dar fabulosos presentes de Natal a toda a família.

(tudo é seguro, não tóxico, comestível e cada criança pinta e brinca com os ingredientes e materiais adequados à sua idade e desenvolvimento)

Mais informações aqui.

Data: 15 dez.: 10h-11h

Local: Sorrisos e Descobertas, Pontinha, Lisboa

Preço: 15€ por família (até 4 pessoas)

Idade: A partir dos 6 meses

Espetáculo "Não Me Apagues a Luz"

A peça "Não Me Apagues a Luz" explora temas como coragem e identidade através de uma narrativa envolvente, combinando teatro, música e poesia. Um espetáculo que vai cativar os mais velhos e deixar reflexões para toda a família.

Data: 15 e 16 de dezembro

Local: Teatro Amélia Rey Colaço, Lisboa

Preço: Desde 10€

Idade: M/6 anos

? Mais informações aqui.

Espetáculos no Museu da Marioneta!

O museu até pode estar fechado para obras de remodelação, mas a sala de espetáculos está pronta para receber as famílias!

Compre já o bilhete para os próximos dois espetáculos que vão aconchegar o fim de semana: O Ninho (7 e 8 dez.) e João e o Pé de Feijão (14, 15 dez.). Saiba mais sobre o museu, aqui.

Data: sáb.: 16h, dom.: 11.30h

Local: Museu da Marioneta, Lisboa

Preço: 5€ / 7,5€

Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças a Sul

Altura transforma-se no Jardim do Pai Natal!

pai natal altura fim de semana com as crianças

A vila de Altura transforma-se num autêntico jardim de Natal, com um mercado repleto de produtos locais, animação infantil e espetáculos para todas as idades.

O Pai Natal estará lá para receber as cartinhas dos mais pequenos, numa atmosfera cheia de luzes e magia. ? Mais detalhes aqui.



Data: 14, 15 dez.: 10h-18h

Local: Altura, Castro Marim



Preço: Sob consulta

Idade: Todas as idades

Ciência para começar bem o dia!

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia.

Este sábado, há jogos grátis para desafiar a família ou ir "contra" amigos ?. Saia da rotina e passe uma tarde estimulante e divertida a jogar.

Data: 14 dez..: 10.30h-12.30h - Missão digna de ninja!

Local: Centro Ciência Viva do Algarve

Preço: 4€



Idade: 5 aos 10 anos (Manhãs de Ciência)

Data: 14 dez..: 15h - Jogos de Tabuleiro GRÁTIS!

Presépio do Sal e das Artes

Em Castro Marim, o Natal ganha uma dimensão diferente com um presépio original feito de sal, representando cenas clássicas da época. Junto a esta atração, encontrará exposições de arte local e oficinas criativas para toda a família.

Data: Até 6 jan.

Local: Castro Marim

Preço: Grátis



Idade: Todas as idades

Museu a três dimensões!

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Data: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

É um autocarro ou é um barco no rio?

fim de semana com as crianças hippotrip

Diversão, riso e aventura... tudo embrulhado na experiência turística mais singular de Lisboa!

No próximo fim de semana com as crianças, surpreenda-as com uma tour no Hippotrip, uma viagem emocionante que jamais irão esquecer!

Aproveite 20% de desconto ao apresentar qualquer suporte de divulgação Estrelas & Ouriços. E compre já o Voucher de Natal HIPPOtrip com preços nunca antes vistos!



Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

"Eu Escolho Crescer com Saúde!"

fim de semana com as crianças livro prefácio ronaldo

Neste livro, o médico e autor Doutor Manuel Pinto Coelho, pretende chegar à faixa etária dos 8 aos 15 anos, com informações uteis sobre como nos podemos cuidar desde cedo, de forma simples informada, por forma a garantir que crescemos fortes, saudáveis e felizes.

Acima de tudo este livro pretende levar o trabalho do autor mais longe, conseguindo que as gerações mais novas possam evitar muitos dos problemas de saúde de que hoje a nossa sociedade padece.

Páginas: 136

Preço: sob consulta

Público: 8 aos 15 anos

Uma semana com cheirinho a verão: conheça os melhores programas para sair da rotina

Estas sessões no escurinho do cinema são a cereja no topo do bolo do fim de semana com as crianças. Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar pelo grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

