Maratona de Natal no pequeno ecrã

Como é habitual nesta altura desenha-se uma programação especial de Natal. Este fim de semana com as crianças prepare o sofá, as pipocas e as mantinhas, e sintonize-se num destes canais!

Curtas-metragens no dia mais curto do ano

A 21 de dezembro, celebra-se o "Dia Mais Curto". Para os cinéfilos mais jovens, os programas “Curtinhas para Todos” (a partir dos 6 anos) e “Amiguinhos” (a partir dos 3 anos) prometem uma surpreendente fusão entre o entretenimento e a animação, instruindo as mentes jovens através de encantadoras narrativas visuais.

Data: 21 dez.

Local: Todo o país (consulte o programa)

Preço: Sob consulta

Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças a Norte

Olá LEGO, olá inverno!

lego evento mar shopping matosinhos fim de semana com as crianças

A criatividade não tem limites na LEGO® Fan Factory do MAR Shopping Matosinhos! Neste fim de semana com as crianças dê as boas-vindas ao inverno com construções tão originais quanto divertidas, no maravilhoso mundo dos legos.

Data: 21 dez.: 10h-23h

Local: MAR Shopping Matosinhos

Preço: Grátis

Idade: 3 aos 10 anos

Sessão especial do clássico "O Homem de Ferro"

Para celebrar a quadra natalícia, o Batalha Centro de Cinema apresenta uma sessão especial com o filme "O Homem de Ferro", um clássico da animação dirigido por Brad Bird ("Ratatouille" e "The Incredibles").

Esta história tocante sobre a amizade entre um jovem e um robô gigante é ideal para toda a família.

Data: 21 dez: 15.15h

Local: Batalha Centro de Cinema, Porto

Preço: Consulte programação

Idade: M/6 anos

Circo Coliseu Porto Ageas

fim de semana com as crianças circo coliseu porto ageas

Com história original escrita por Afonso Cruz, encenação de Ana Luena, desenho de luz de Cárin Geada, música original de Carlos Tê e Pedro Vidal, todos estão convidados para este espetáculo único, irrepetível e surpreendente!

Podem contar com equilibrismos e malabarismos, voos num trapézio e roller-skating a toda a velocidade, fitas aéreas, hula-hoops, o mestre do mastro aéreo, acrobacias nas alturas e a alegria contagiante dos palhaços.

Mais detalhes e bilhetes aqui.

Data: 13 a 30 dez.

Local: Coliseu Porto Ageas

Preço: A partir de 10€

Idade: Todas as idades

Viva o Natal na Torre dos Clérigos!

A Torre dos Clérigos celebra o Natal com uma programação em cheio. Guarde já na agenda!

19 e 26 dez., 2 jan., às 21h - Concertos de Natal Imersivos

20 dez.: 18.30h-22.30h - Video Mapping – Fábrica dos Sonhos

27, 28 dez.: 11h, 16h – Concerto de Carrilhão por Abel Chaves

Fim de semana com as crianças em Lisboa e no Centro

A Quintinha prepara o Natal

fim de semana com as crianças quintinha de monserrate PSML_Luis_Duarte créditos: Créditos: PSML Luis Duarte

Já cheira a Natal e os aromas na Quintinha são ainda mais especiais. Dois tradicionais saloios de Sintra convidam a participar nas tarefas da quinta.

Pondo as mãos na massa em família, todos poderão fazer o tradicional bolo-Rei cozido no forno a lenha, criar uma peça de decoração natalícia para levar para casa e visitar os animais quinta.

Data: 21 dez.: 10.30h-12.30h

Local: Parque de Monserrate, Sintra

Preço: 12,50€ (3 aos 12 anos); 14€ (adulto)

Idade: M/4 anos

Casinha dos Duendes no MAR

No MAR, os duendes que ajudam o Pai Natal têm uma casinha só para eles! Ao longo desta atividade, os participantes irão aprender a montar circuitos elétricos simples, de forma a manter esta pequena casinha bem iluminada.

Data: 20 dez.: 11h, 15h

Local: MAR – Museu da Água e Resíduos

Preço: Incluído no bilhete do museu

Idade: 2 aos 10 anos

Teatro: "A Loja dos Sonhos de Natal"

Na loja da avó Lita há sonhos para todos os gostos. São muitos os preparativos para que os clientes saíam dali satisfeitos e felizes. Mas há um dia em que o Rabanete cria uma grande confusão! A Avó Lita acha que as pessoas vão parar de sonhar, não pode ser!

Data: 21 dez.: 15h-15.50h

Local: Museu da Água e Resíduos

Preço: Incluído no bilhete do museu

Idade: Dos 2 aos 10 anos

Elevador Mágico no Alegro Montijo

O Alegro Montijo transforma-se num ponto de encontro com o Pai Natal. O elevador mágico leva os visitantes diretamente à casa do Pai Natal, onde os sonhos de Natal ganham vida!

Data: Até 24 dez.: 15h-17h, 17.30h-19 (durante a semana). Horários alargados ao fim de semana.

Local: Alegro Montijo

Preço: Grátis

Idade: Todas as idades

Vamos ao teatro em Almada?

Inspirado nos desafios que a infância e a adolescência trazem, esta peça de teatro tem teatro, música e dança, oferecendo uma experiência emocionante e educativa para todas as idades.

Com uma história que aborda valores como a resiliência e o auto conhecimento, é uma excelente oportunidade para refletir em família.

Data: Até 22 dez.: sáb. às 16h, dom.: 11h, 15h

Local: Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada

Preço: 5€ - Especial protocolo Estrelas & Ouriços!

Idade: M/3 anos

Fim de semana com as crianças a Sul

Ciência para começar bem o dia!

fim de semana com as crianças CCVA centro ciência viva

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia.

Durante as férias de Natal, a programação do CCVA é ligeiramente diferente. O dia mais curto, a noite mais longa

vem mostrar como a duração dos dias não é sempre a mesma. E convida a construir um instrumento que pode ajudar.

Data: 20 dez.: 10h-13h

Local: Centro Ciência Viva do Algarve (CCVA)

Preço: 8€



Idade: 5 aos 10 anos

Presépio do Sal e das Artes

Em Castro Marim, o Natal ganha uma dimensão diferente com um presépio original feito de sal, representando cenas clássicas da época. Junto a esta atração, encontrará exposições de arte local e oficinas criativas para toda a família.

Data: Até 6 jan.

Local: Castro Marim

Preço: Grátis



Idade: Todas as idades

Museu a três dimensões!

Entre no mundo de ilusão e arte interativa no 3D Fun Art Museum, em Portimão. Com cenários tridimensionais, onde os visitantes podem tirar fotos interativas e participar de exposições que brincam com a perspetiva, esta é uma atividade perfeita para todas as idades. Prepare-se para explorar a criatividade e garantir fotos incríveis!

Data: 2.ª a dom: 10h-19h

Local: 3D Fun Art, Portimão

Preço: A partir de 7€

Idade: Todos os públicos

Desconto da semana

Saltar até ao Polo Norte!



quantum parks natal atividades para crianças lisboa almada trampolins

À procura de diversão e aventura em família? Com espaços em Lisboa e Almada, o Quantum Park oferece atividades interativas e desportivas repletas de adrenalina, ideais para crianças e adultos que querem sair da rotina.

Saiba como obter 10% de desconto nas entradas individuais ou como oferecer um presente de Natal útil, divertido e diferente, aqui.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Livro de enigmas que reverte para a SIC Esperança!

livros infantis natal cluedle sic esperança

Se és fã do Cluedo e adoras bom mistério, esquece os ecrãs e os jogos, porque este livro foi feito para ti!

Junta-te ao famoso detetive privado Hartigan Browne e desvenda o curioso caso do Diamante Dumpleton. Mas cuidado: são 8 mistérios com múltiplas armadilhas até consegures apanhar o criminoso.

Na compra de um livro assinalado com o selo solidário, a SIC Esperança doa 1€ ao projeto Bolsas de Terapia, para crianças com perturbações do desenvolvimento e/ou necessidades educativas especiais integradas em agregados socioeconomicamente vulneráveis.

Páginas: 224

Preço: Sob consulta

Público: Infantojuvenil

mufasa filme infantil disney

Estas sessões no escurinho do cinema são a cereja no topo do bolo do fim de semana com as crianças.

Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar pelo grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

