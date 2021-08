Entre os recantos e encantos da região duriense, a Wine & Soul, projeto do casal de Enólogos Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges, propõe várias atividades de Enoturismo para aproveitar as temperaturas altas e contemplar os encantos da tranquilidade das paisagens do Douro.

Desde as provas aos percursos e visitas, esta experiência inclui também um relaxante piquenique na Quinta da Manoella para explorar todos os sentidos.

O Enoturismo de Vale de Mendiz tem disponíveis vários programas que passam pelas salas de provas, pelo terraço com uma vista fantástica, pela loja de vinho e pelos diversos percursos com visita guiada à adega com os lagares de granito, às caves de estágio e às vinhas.

As mais recentes “Wine Experiences” contemplam ainda umas deliciosas tapas, um piquenique na Quinta da Manoella com um passeio pedestre nas vinhas, Vinho a copo, Wine Blending, almoço na Quinta da Manoella e um dia na vinha, tudo isto com envolvência nos tons verdes e nas fragrâncias das vinhas.

As provas, que variam entre os 20€ e os 150€, contam com vinhos icónicos como o Pintas, Guru, Pintas Character, Pintas Porto Vintage ou Quinta da Manoella Vinhas Velhas. Existem cinco provas vínicas: Manoella, Standard, Portos, Premium e Icone.

Num destino de nicho diferenciado como é o Douro, a Wine & Soul afirma-se com uma proposta de qualidade no atendimento, nas instalações e claro, na excelência dos seus vinhos.

Para reservas: sugere-se 48h úteis de antecedência, para o e-mail: enoturismo@wineandsoul.com ou para o +351 910 434 073.