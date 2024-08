O primeiro Centro de Enoturismo da Symington Family Estates fora do Norte de Portugal desafia os visitantes a participar na tradicional vindima alentejana e, ao mesmo tempo, a desfrutar da paisagem da região.

As atividades de vindima são o ponto alto do programa proposto pela Quinta da Fonte Souto – mas há muito mais para ver, sentir e ouvir. O programa desenvolvido pela Symington inclui uma visita guiada à quinta e à adega, um passeio na vinha e uma prova de três vinhos, convidando os visitantes a explorar a propriedade e a conhecer o seu terroir. Ao longo do roteiro, que permite apreciar a paisagem do Parque Natural da Serra de São Mamede, será também possível descobrir os vinhos produzidos na propriedade, sendo explicados aspetos como os processos de produção e de estágio, o tipo de barricas utilizado na maturação ou a evolução do vinho.

No final da atividade das vindimas, e de forma opcional, existe ainda a possibilidade de usufruir das especialidades gastronómicas da região, num piquenique em comunhão com a natureza. O cesto inclui iguarias como pão rústico, chutney de cogumelos e coentros, queijo curado alentejano, paio do cachaço de porco preto, azeitonas, fruta da época e broa de bolota. Para acompanhar, está incluída água e uma garrafa de Florão Branco.

O preço da visita sem o piquenique é de 22€ por pessoa. Com o piquenique incluído – que deverá ser servido a um mínimo de duas pessoas –, o programa completo tem um custo de 42€ por pessoa.

A participação nas vindimas requer reserva antecipada, com uma antecedência mínima de 48 horas, através de contacto telefónico (910 104 292) ou por e-mail reservas@fontesouto.com

O Centro de Enoturismo da Quinta da Fonte Souto pode ser visitado durante o verão em qualquer dia da semana, entre as 10h00 e as 19h00, disponibilizando atividades como passeios pedestres e de bicicleta, ou várias opções de provas de vinhos.