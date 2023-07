Pela primeira vez, entre os dias 8 e 10 de setembro, o município de Loures vai receber o Festival Internacional de Circo (no Parque Adão Barata, conhecido como o Parque da Cidade). O evento, promovido pela Companhia de Teatro-Circo Gato Ruim, tem como nome Pantomima e vai contar com a presença de artistas de várias nacionalidades, nomeadamente portugueses, franceses, italianos e espanhóis.

A Companhia Gato Ruim, tem como missão promover as artes teatrais e circenses através da produção de espetáculos e formação de crianças e adultos nas artes performativas. Com 11 anos de existência, a companhia decidiu ir mais longe e apostar na produção de um festival que conta com o apoio de vários profissionais, abordando diferentes temáticas.

Para marcar a estreia, o festival vai contar com cinco espetáculos, com duração entre 30 a 50 minutos, divididos ao longo dos três dias: “Laisse Moi”, pela mão dos artistas franceses da Collectif Primavez; ”Improlocura” apresentado pelo italiano Agro the Clown; a representar Espanha, chega Miguel Rubio para apresentar “Playground”; da Alemanha vem o espetáculo “NoMo” do artista português ali estabelecido Tiago Fonseca; e, por fim, a Companhia organizadora, Gato Ruim, apresenta “Recuerdo”.

Durante o evento, para além dos espetáculos mencionados, o público pode ainda contar com cinco performances e um workshop de artes circenses, aberto ao público do festival e a todos os interessados em acrobacias aéreas. O workshop será lecionado pela companhia Gato Ruim, no dia 9 de setembro, às 11h, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

O recinto do evento conta, também, com uma zona de alimentação com foodtrucks para todos os gostos, que promete ser animada por várias atuações de rua.