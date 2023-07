O Museu do Carro Elétrico (Alameda Basílio Teles, n.º 51) volta a promover visitas à sua exposição permanente em horário noturno ao longo deste verão. Serão realizadas na última sexta-feira entre julho e setembro, entre as 20h00 e as 21h30, sendo o público convidado a participar numa visita orientada e teatralizada que contará com a participação dos atores residentes do Museu que irão desenvolver diversos momentos de interação.

A experiência, concebida pelo Serviço Educativo do Museu, permite perceber a influência dos transportes no desenvolvimento do território ao longo de décadas. Uma “experiência de visita”, sob o céu noturno, à coleção do museu composta por mais de 20 viaturas, atrelados e carros de apoio que refletem século e meio de história dos transportes do Grande Porto.

A visita noturna ao Museu do Carro Elétrico está agendada para os dias 28 de julho, 25 de agosto e 29 de setembro e foi desenhada para ser acompanhada, tanto por crianças (idade recomendada a partir dos oito anos) como por adultos.

As inscrições são limitadas a 40 participantes, sendo o valor de cada inscrição de 12 euros para adultos e 8 euros para crianças até aos 12 anos.

As inscrições nesta atividade podem fazer-se pelo telefone 226 158 185 ou e-mail servicoeducativo.mce@stcp.pt