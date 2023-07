O verão em Cascais e no Estoril vai contar este 2023 com uma temporada de concertos Candlelight , apresentações especiais que incluem espetáculos de homenagem a ABBA, Hans Zimmer, ou compositores intemporais como Mozart,Bach, entre outros.

Os primeiros concertos, agendados para o dia 15 de julho, terão o Pestana Cidadela Cascais iluminado por milhares de velas, para que os convidados mergulhem por completo no programa musical, dedicado ao melhor de ABBA. Seguem-se duas sessões, no dia 21 de julho, no mesmo local, com 60 minutos dedicados a compositores intemporais como Mozart, Bach e outros.

A partir de 26 de julho, será o Hotel Palácio Estoril a receber os concertos à luz das velas da Fever, com duas sessões – às 19h30 e 21h30 – onde serão homenageadas as obras de Tchaikovsky, Beethoven, entre outros. No dia seguinte, a 27 de julho, o mesmo espaço abre portas para dois concertos Candlelight onde será possível redescobrir a música de Hans Zimmer pelas mãos de um Quarteto de Cordas. O último Candlelight Summer no Estoril está marcado para o dia 25 de agosto, com um programa dedicado a ABBA, com a interpretação de músicas como “Mamma Mia”, “Dancing Queen” ou “Waterloo”.

Para quem nunca antes considerou assistir a um concerto de música clássica, as sessões Candlelight permitem que um público mais amplo possa assistir a peças icónicas de grandes compositores, ou assistir a sucessos de alguns dos seus artistas favoritos, interpretados por instrumentos musicais clássicos.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir dos 15 euros. Mais informações aqui.