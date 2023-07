Foi graças ao talento e mestria de três arquitetas algarvias que a Casa 1923, localizada em Faro, está de portas abertas e em todo seu esplendor. Desafiadas por Vânia Brito Fernandes, Joana Carmo Simões e Susana dos Santos Rodrigues uniram-se para dar uma nova vida a este edifício centenário que, desde abril, serve como alojamento turístico da cidade.

Desde o ínicio que perceberam que tinham entre mãos um projeto bastante amibicoso dado as suas características muito particulares: o facto de ser "um edifício raro", "de estilo Arte Nova" e " com elementos decorativos Art Déco".

O atelier PAr - Plataforma de Arquitectura, responsável por este projeto de reconstrução e recuperação, teve a preocupação de devolver este patromónio à cidade sem o descaracterizar, respeitando o desenho original, os seus elementos distintivos ao mesmo tempo que incorporava materiais tradicionais da região e valorizava o trabalho de artesãos locais.

créditos: João Mascarenhas

Ao longo de dois pisos é possível encontrar diferentes tipologias de alojamento, que vão desde T0 a T2 com capacidade máxima para quatro pessoas, e se destacam pela sua decoração minimalista. O piso térreo conta com dois estúdios, cozinha, sala de estar e de jantar, enquanto o piso superior tem dois quartos, assim como cozinha e sala polivalente. A propriedade, que fica junto da Marina e da Vila Adentro, dispõe de uma piscina e de uma horta.

"A paleta de cores respeitou as tonalidades originais dos interiores, em rosa velho, branco e com apontamentos preto e bordeaux", pode ler-se no comunicado enviado pelo atelier que, em breve, fará deste espaço a sua nova morada.

créditos: João Mascarenhas

Graças às suas práticas de reutilização e reaproveitamento de materiais - como é o caso da fachada exterior repleta de azulejos coloridos -, o projeto foi distinguido com dois prémios: o Archiczer Awards Jury Winner e o Best for Green Praccces & Sustainability Award, da Condé Nast Johansens.

O preço médio por noite fixa-se entre os 144€ e os 249€. Para mais informações, clique aqui.