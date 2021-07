Já sabe o que vai fazer com a família no último fim de semana de julho? Temos sugestões

Upsss! 2 A Aventura continua

Todo o País | nos cinemas

Em Upsss! 2 A Aventura Continua a Arca de Noé cheia de animais encontra-se à deriva pelo alto mar azul, com as melhores amigas Finny e Leah também a bordo. Depois de semanas sem terra à vista, os problemas começam por surgir incluindo a carência de alimentos, o que representa um verdadeiro desafio para os pais, Dave e Hazel, que têm a missão de alimentar todos a bordo.

Um passeio no Varino "Boa Viagem"

Região de Lisboa | Moita | Passeio | M/0

O Varino “O Boa Viagem” já navega nas águas do Tejo. Estes passeios fluviais, que proporcionam momentos de descontração e lazer, são promovidos pela Câmara Municipal da Moita e dão a conhecer, numa perspetiva diferente, o concelho da Moita e os concelhos limítrofes, a riqueza dos sapais e das salinas e, em simultâneo, divulgam os barcos típicos do Tejo e as suas caraterísticas únicas.

Robot Tec

Matosinhos | visita e oficina | por marcação | M/3

O Museu da Quinta de Santiago recebe as famílias para uma oficina robótica. Com especial destaque para a obra “ROBOT”, de Augusto Gomes, patente na exposição “25 anos depois. A Coleção de Arte Municipal 1995-2020”, no Museu da Quinta de Santiago, desafia os mais novos a criar um robot com peças recicladas.

Roteiros pré-históricos em paisagem de sonho

Centro de Portugal | passeio

O maior conjunto mundial de gravuras rupestres paleolíticas ao ar livre está em Portugal. Foz Côa é um verdadeiro museu natural que merece ser visitado por todos. Um passeio ideal para um fim de semana.

Um mergulho no rio

Alcanena | praia fluvial | 2.ª a dom. | M/0

A Praia Fluvial dos Olhos d’Água é uma praia de águas limpas e tranquilas onde toda a família pode estar livremente e nadar com os peixes que ali abundam. Entre mergulhos e braçadas, as crianças também podem descontrair e brincar no parque infantil que existe na praia. Além disso, pode também aproveitar para fazer um piquenique com toda a família, uma vez que existe um espaço para o efeito.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.