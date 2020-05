Águeda em modo drive-in com concerto para famílias

30, 31 mai.: 18.30h | M/6

O “Drive-i!”, nome nascido do Festival i!, será um momento de fruição artística em família, com o som do espetáculo a ser transmitido para os autorrádios dos espetadores, mas com os artistas em palco, à sua frente.

Cinemundo para famílias

23, 30, 31 mai. | M/6

O canal Cinemundo apresenta uma programação pensada para os mais novos aos fins de semana. Até ao final do mês acompanhe “Sinbad: A Lenda dos Sete Mares”, “A Vida Secreta dos nossos Bichos”e “Astro Boy”.

D. Maria II com histórias para os mais pequenos

Sáb., dom.: 11h | 3-8

Os mais pequenos podem dar asas à imaginação e ao pensamento, com a nova Salinha Online do Teatro Nacional D. Maria II. Esta salinha é um espaço online e gratuito, composto por vídeos com leituras de histórias e contos infantis.

Os Ovos Misteriosos

31 mai.: 10h | M/0

O Teatro do Noroeste volta a marcar presença nas casas das famílias durante o mês de maio, com nova programação. A peça de domingo apresenta uma galinha que punha um ovo todos os dias e todos os dias a dona lhe levava o ovo.O que acontecerá depois?

Concertos para bebés

31 mai. | 3m-3

Para que todas as famílias tenham a oportunidade de desfrutar de uma experiência musical para bebés, sem sair do conforto do seu lar, a Musicalmente aproveitou o tempo de recolhimento para desenhar uma nova versão online.