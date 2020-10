Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

Ouvir e fazer na biblioteca

Arcos de Valdevez | atividades lúdicas e pedagógicas | 17 out.

O objetivo da oficina Upcycling passa por transformar resíduos em algo novo e útil! Um tempo de criatividade e de sensibilização para a reciclagem e para a reutilização com Susana Rocha.

Dia da alimentação com atividades para as famílias nas Conchas

Lumiar | oficinas e workshops | 16 e 17 out.

No Dia Mundial da Alimentação, participe numa iniciativa no Parque Quinta das Conchas, em Lisboa, que se estende até 17 de outubro, que reúne um conjunto de atividades diversificadas. As crianças e as famílias vão poder degustar histórias, brincar com os alimentos, participar num rastreio gratuito de nutrição, workshops e muito mais.

Festa do Cinema Francês regressa às telas portuguesas

Todo o País | Festival de Cinema | até 4 nov.

Ao longo dos anos, a Festa do Cinema Francês tem vindo a marcar a vida dos amantes da sétima arte, com uma oportunidade para abordar todos os géneros cinematográficos numa ampla diversidade temática, para pequenos e graúdos. Este fim de semana, a festa faz-se em Lisboa e em Almada.

Baloiço com vista para o Douro

Sebolido | passeio | 2ª a dom.

No Miradouro da Serra da Boneca encontra o Baloiço da Boneca – uma estrutura gigante onde pode usufruir da Natureza e aproveitar as vistas incríveis para o Douro. Para descrever o que as pessoas podem sentir e usufruir no local, na placa do nome do Baloiço lê-se: Família, Sonho, Abraço, Amor, Magia, Paz. Ideal para tirar "aquela" fotografia.

De olhos postos no céu noturno da Nazaré

Nazaré | observação noturna | 16 e 17 out.

Nas noites de 16 e 17 de outubro, a equipa Dark Sky Alqueva vai proporcionar sessões guiadas pelo céu noturno da Nazaré onde os hóspedes do Ohai Nazaré vão poder observar objetos astronómicos como planetas, estrelas duplas e nebulosas. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, este mês são esperadas duas chuvas de meteoros, sendo este o momento ideal para observações noturnas.

