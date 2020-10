Santarém recebe os melhores chefs do país

“Sabores e Saberes – 40 anos de História” é um evento integrado no programa da celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. Até 25 de outubro na Casa do Campino e na Restauração Local o património Gastronómico Português é o palco principal deste evento que substitui este ano a realização do Festival Nacional de Gastronomia.

De forma inovadora, os restaurantes, que ao longo das últimas décadas têm participado no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, vão confecionar os seus pratos nos restaurantes locais de Santarém, colocando à disposição de toda a população a possibilidade de provar a gastronomia nacional na restauração local.

Outro momento alto do evento são os “Jantares Sabores e Saberes”, confecionados pelos Chefs José Avillez, um dos 100 melhores do mundo, Rui Paula, com duas estrelas Michelin, Vitor Matos, premiado nacional e internacionalmente, tendo também com uma estrela Michelin, Miguel Gameiro, Chef e Cantor, e Rodrigo Castelo e Filipe Pina, conhecidos Chefs de Santarém, que conquistaram diversos prémios nacionais ao longo dos últimos anos.

Herman José também vai fazer uma demonstração Gastronómica com o Chef João Correia, abrilhantando o evento com a sua boa disposição. O humorista vai ainda protagonizar momentos musicais, a que se juntam Miguel Gameiro e os Três Bairros.

O evento conta ainda com o decorrer de duas conferências subordinadas aos temas: “Gastronomia e vinhos: provar, beber e entender” e “Jornalismo especializado: da mesa à notícia”.

Todas as iniciativas serão transmitidas online e as medidas de segurança serão uma prioridade. O Plano de Contingência aprovado para o evento prevê uma redução substancial da lotação, bem como a implementação de medidas que visam atribuir segurança e conforto de todos.

A organização conjunta entre o Município de Santarém e a Viver Santarém mobilizou a concretização de várias parcerias na realização deste evento, cujo programa completo pode ser consultado em www.viversantarem.pt.