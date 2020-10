Hugo Brito, chef do restaurante Boi-Cavalo, e Bruno Moreira-Leite, economista, investigador e gastrónomo são os convidados do Museu da Farmácia de Lisboa para uma conversa online sobre alimentação. A moderação cabe a Pedro Cruz Gomes, professor universitário e escritor gastronómico.

O debate foca três temas principais: alterações dos hábitos alimentares, avanços tecnológicos e redução do desperdício. “A alimentação é fulcral na nossa existência, pelo que essa reflexão, essa exigência de mudança, se torna premente”, refere João Morgado Baptista, responsável pela organização do evento.

A proposta para comemorar o Dia Mundial da Alimentação é discutir o tema com quem, a nível macro e micro, tem o privilégio do contacto direto com as dificuldades e possibilidades dos vários setores envolvidos com o tema.

“Estando historicamente comprovado que muitos dos desenvolvimentos evolutivos na alimentação se iniciaram no estudo da cura de muitas das maleitas humanas, na farmacologia, é inteiramente merecido que esta reflexão se faça no Museu da Farmácia”, conclui o responsável.

A conferência será transmitida em direto para assinalar o Dia Mundial da Alimentação. Participe nesta conversa em streaming no Facebook. Saiba mais sobre o evento e esclareça dúvidas através do email do museu.