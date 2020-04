A sopa é um alimento essencial na nossa alimentação, devido ao seu elevado valor nutricional. Além de ser de fácil digestão, é rica em vitaminas e minerais e uma poderosa aliada para a saúde. O que acontece muitas vezes é que as crianças mostram alguma resistência à hora de comer este alimento, devido a fatores como a cor, textura ou sabor.

Por isso, deixamos-lhe algumas dicas para ajudar os seus filhos a gostar de sopa durante este período de isolamento.

1. Tudo tem importância, desde a cor, à textura e sabor

Se queremos que as crianças comam sopa, temos de conseguir uma proeza fundamental: que as crianças gostem dela. Por isso, a sopa não deve ser demasiado líquida nem ter um sabor muito forte e característico. Opte assim por cremes com sabores suaves.

Para isso, o ideal é utilizar dois ou três ingredientes para a base da sopa e não exagerar na quantidade de água utilizada para que não fique muito aguada.

2. Seja amigo das ervas aromáticas

As ervas aromáticas e especiarias dão um sabor agradável à sopa, como é o caso dos coentros, por exemplo. Use e abuse delas e vai ver como se nota a diferença.

3. Use e abuse da sua criatividade

A criatividade é uma excelente aliada neste combate e as crianças sentem-se mais facilmente inclinadas para elementos atrativos na alimentação. Pode por exemplo, fazer uma cara sorridente na sopa com ovos, pedaços de pão ou fruta.

4. Não ponha sal a mais

Se o problema for sal a mais, pode sempre colocar uma batata crua descascada e cortada em rodelas. Depois, leve ao lume e no final retire os pedacinhos de batata que deverão ter absorvido o sal.

5. Tente variar na sopa e crie uma rotina

O ideal é que a criança perceba que a sopa está sempre na mesa antes do prato principal, para que se vá habituando. Mostre-lhe que comer sopa não tem de ser nada aborrecido! Tente variar nas sopas. Pode sempre optar por fazer várias panelas com sopas diferentes e congelar.