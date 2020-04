O Dia Mundial da Dança foi instituído pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1982. Celebra-se na data de nascimento do bailarino Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.

De Almada para o online

Ao longo do dia, a Companhia de Dança de Almada vai disponibilizar diversos espetáculos online, mas não só. Haverá ainda uma Aula de Dança Contemporânea aberta a todos, dirigida por Vaclav Kunes, diretor artístico e coreógrafo da companhia checa 420 People, parceira do projeto europeu Clash!

Em casa na Companhia Nacional de Bailado

A Companhia Nacional de Bailado não podia deixar de assinalar este dia. Além das atividades que tem disponibilizado ao longo da quarentena, haverá várias surpresas, entre filmes sobre dança e entrevistas, realizadas pela jornalista Cristina Peres, para ficarmos a conhecer um pouco mais sobre estas profissões como também a perceber as implicações das contingências, a que estamos todos sujeitos, na vida destes profissionais.

A dois passos

Em Palmela, as comemorações transmitidas para o online passam por cinema, literatura, jogos e outras, para desvendar o mundo da dança. O dia assinala-se com uma programação divertida e diversificada, pela Câmara Municipal de Palmela e pela Passos e Compassos/DançArte, em colaboração com várias entidades.

Dia Mundial com Ai!aDança

O Ai!aDança preparou para este dia um programa que dá direito a palestras, aulas via streaming para todas as idades e o lançamento de um vídeo-clip oficial Dia Mundial da Dança 2020, com participação de 20 coreógrafos do Ai!aDança.

Celebrar a dança no museu

Para comemorar o Dia Mundial da Dança, o Museu do Oriente convida a assistir (na sua página de Facebook) à atuação de Tarikavalli, bailarina e professora francesa, de origem portuguesa, formada em Bharatanatyam (estilo de dança clássico do Sul da Índia).