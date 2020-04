O teletrabalho vai começar a ser muito mais simples quando mostrar aos seus filhos estas brincadeiras divertidas.

1. Desenho Livre

Todas as crianças gostam de pintar e desenhar. Separe folhas de papel, canetas e lápis e desafie as crianças a darem asas à imaginação. No final, podem colocar tudo num mural de família com os melhores desenhos.

2. Jogos de pontaria

Basta colocar um balde ou uma caixa e dar à criança algum papel de alumínio. O objetivo é que faça bolinhas e tente acertar na caixa. Quantas bolas consegue encestar no final?

3. Brincar com plasticina

Pode optar por encomendar online, reutilizar a que já tiver em casa ou preparar uma plasticina caseira com água, farinha, sal e óleo. As crianças vão adorar passar horas a moldar, criar as suas histórias preferidas, personagens incríveis e até receitas maravilhosas!

4. Karaoke

Uma brincadeira um bocadinho mais barulhenta, mas que vai fazer as delícias tanto dos mais velhos como dos mais novos. Basta as crianças escolherem no Youtube a versão karaoke das suas músicas preferidas e deixar vir ao de cima o cantor que há em si.

5. Brincar aos teatros

Desafiá-los a montar uma peça de teatro para os pais é sempre uma excelente opção para os entreter durante várias horas. Depois podem até representar a obra prima para os amigos ou família via Skype ou Zoom!

6. Fazer um puzzle

Os puzzles e quebra-cabeças são brinquedos pedagógicos que ajudam as crianças a desenvolver diversas capacidades, como a de observação, a coordenação motora e a inteligência, entre outras. Arranje um puzzle adequado à idade da criança e deixe-a com as mãos na massa!

7. Jogos de imaginação

As crianças conseguem ser aquilo que quiserem só a usar a imaginação. Veja aqui algumas sugestões de brincadeiras que pode propor aos seus pequenos, nomeadamente sem saírem do quarto.

9. Castelo de cartas

Nada melhor do que atividades que requerem muita concentração para promover o silêncio em casa e ter uma manhã de trabalho tranquila. Dê aos seus filhos um baralho de cartas e desafie-os a construir um castelo com elas.

10. Pista de carrinhos

Só precisa de fita cola para marcar a pista e garantir algumas horas de diversão. Os pequenos podem colocar obstáculos para tornar as corridas de carrinhos ainda mais emocionantes!