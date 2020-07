Google Arts & Culture mostra “Faces of Frida”

Exposição virtual | 20 jul. | M/0

O Google Arts&Culture associou-se a 500 museus e galerias de todo o mundo com diversas exposições. Frida Kahlo é uma das figuras com uma exposição online totalmente dedicada à sua vida.

Avós e netos: artistas em Lagos

Desafio digital | 21 jul. | M/0

Em período de pandemia, em que se recomenda o distanciamento social, o município de Lagos decidiu assinalar o Dia dos Avós, celebrado a 26 de julho, com um desafio digital. Até 23 de julho, avós e netos podem enviar os seus trabalhos de poesia, ilustração ou fotografia alusivo ao tema “Avós e Netos” para o email: comunicacao@cm-lagos. Os trabalhos serão utilizados e divulgados no Facebook, com o objetivo de promover as relações intergeracionais e o amor entre avós e netos.

Dragõezinhos ilustrados em exposição

Exposição | 22 jul.: 10h-19h | M/0

A magia da Terra do Dragão e das atividades do Serviço Educativo encantam numa exposição temporária para todas as idades, da dupla de criativos Luís Veiga e Pedro Tavares, até 20 de setembro. A inspiração nasce deste mundo diversificado da Terra do Dragão.

Histórias para crescer e aprender

Hora do Conto | 23 jul.: 10h | M/0

O novo projeto digital “História e Estórias para crescer e aprender”, promovido pela Biblioteca e pelo Museu Municipal de Palmela, promete levar os mais novos numa viagem de descoberta da imensidão da Serra da Arrábida. Até 30 de julho, semanalmente, às quintas-feiras, às 10h, haverá hora do conto online, com curiosidades e desafios, nas páginas de Facebook Catavento e Museu Municipal.

Teatro Extremo leva à cena “Ni pies ni cabeza”

Teatro | 24 jul.: 22h | M/0

Sementes - Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, evento organizado pelo Teatro Extremo com direção artística do ator Rui Cerveira, celebra o 25º aniversário com uma programação dedicada ao público familiar, nos municípios de Almada, Moita e Montemor-o-Novo. No dia 24, o espetáculo decorre no Museu da Cidade, em Almada.

Desafio: fazer um telefone de copos no Dia dos Avós

Oficina | 25 jul.: 15h | M/0

O Museu das comunicações convida avós e netos a visitar uma parte da exposição “Vencer a Distância”. Neste núcleo das telecomunicações, vai conhecer muitos e diferentes modelos de telefones, muito antigos e com muita história. Inspirados pela visita, serão desafiados a criar um telefone designado de “telefone de copos e fios”.

Clube Top Science para avós e netos cientistas

Atividade | 26 jul.: 16h | M/3

O Clube Top Science decidiu marcar o Dia dos Avós com uma sessão experimental inesquecível. Assim, no dia 26 de julho, às 16h, avós e netos unem forças para se tornarem verdadeiros cientistas. A sessão terá uma duração de 40 minutos, através da plataforma Zoom.

