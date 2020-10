Dia do Animal comemora-se até dia 5 no Jardim Zoológico

Passeio | 5 out.: 10h-18h | M/0

O mote foi o Dia do Animal, que se assinala a 4 de outubro. Até dia 5, os visitantes estão convidados para as comemorações. As surpresas começam nas bilheteiras, onde é possível usufruir de um desconto direto de 15% na compra do bilhete. Mas há muitos outros mimos preparadas pelo Zoo.

Escola do Panda está de regresso!

Televisão | 6 out.: 8.30h, 16h, 19.25h | M/0

A aulas estão de volta e a “Escola do Panda” também. A série regressa ao Canal Panda, de segunda a sexta-feira, para uma nova temporada repleta de surpresas, novos alunos, professores e convidados especiais bem conhecidos das crianças e dos adultos.

Experiência “Viral” no Pavilhão do Conhecimento

Exposição | 7 out.: 10h-18h | M/0

VIRAL regressa ao Pavilhão do Conhecimento com informações atualizadas sobre a Covid-19, através de 24 módulos interativos. Esta é uma exposição sobre o poder da ciência, sobre as múltiplas facetas do contágio e o seu impacto nas nossas vidas.

Que arranque a Festa do Cinema Francês!

Cinema | 8 out.: 21.30h | M/12

Ao longo dos anos, a Festa do Cinema Francês tem vindo a marcar a vida dos amantes da sétima arte, com uma oportunidade para abordar todos os géneros cinematográficos numa ampla diversidade temática, para pequenos e graúdos. A festa começa em Lisboa (8 a 21 de outubro) e, de seguida, viaja até Almada (14 a 18 de outubro), Coimbra (21 a 24 de outubro) e Porto (26 de outubro a 4 de novembro).

Entrar na onda da Penas Surf School

Desporto | 9 out.: 9.30h-18h | M/8

Hoje é dia de inscrever os miúdos num desporto: em Matosinhos encontra a Penas Surf School que promete levar crianças e adultos a apanhar as melhores ondas do norte do País. Aqui, encontra aulas para todos os níveis de experiência.

“Os 5entidos” levados à cena pelo Teatro Bocage

Teatro | 10 out.: 16h | M/0

Um ator e uma atriz exploram, experimentam e investigam as sensações, os sentimentos e as emoções que cada um dos cinco sentidos proporciona. Numa viagem musical, o Teatro Bocage apresenta a peça infantil “Os 5entidos”.

Habitantes do Bosque invadem a Fundação Calouste Gulbenkian

Oficina | 11 out.: 11h-13h | 6-10

Foram descobertos seres muito curiosos neste bosque. Alguns parecem árvores, outros lembram sementes. É preciso estar muito atento para os distinguir, porque eles têm poderes especiais e são ótimos na camuflagem! Uma atividade para viver na Gulbenkian.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.