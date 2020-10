O maat celebra o seu 4.º aniversário no fim de semana de 3 a 5 de outubro, com três dias de entrada livre no maat e na Central, entre as 11h e as 19.

A par das visitas às exposições patentes nos dois edifícios – incluindo as recém inauguradas Ballad of Today, de André Cepeda e Festa. Fúria. Femina. – obras da Coleção FLAD – a programação inclui também visitas guiadas aos jardins do campus da Fundação EDP e visitas temáticas de arquitetura. Música itinerante com Farra Fanfarra e Swing na Guelra, teatro para crianças, oficinas e conversas compõe as propostas para este fim de semana.

As várias atividades têm lotação limitada de forma a garantir o plano de segurança e a seguir as recomendações da DGS e da legislação em vigor no âmbito das medidas de prevenção da COVID – 19.

O maat foi inaugurado no dia 5 de outubro de 2016. Da autoria da arquiteta inglesa Amanda Levete, o novo edifício situa-se na frente ribeirinha da zona história de Belém, convivendo com a Central Tejo, um dos exemplos nacionais de arquitetura industrial da primeira metade do século XX.

Consulte a programação detalhada no site do museu.