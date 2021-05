Preocupado com a sustentabilidade do Planeta, o Museu do Oriente partilha duas técnicas ambientalmente responsáveis para recuperar roupa e alimentos, inspiradas em antigas práticas orientais, em workshops online que se realizam nos dias 8 e 12 de maio.

O primeiro é dedicado ao Darning (cerzir/remendar) e explora uma técnica antiga de aplicação em peças de tricot ou tecido, em que a formadora Hikaru Noguchi é mestre.

Nos últimos anos, cada vez mais marcas e pessoas se preocupam com a reciclagem, a sustentabilidade e o impacto ambiental da indústria do vestuário. Remendar significa adicionar valor a uma peça, porque o objetivo é que ele fique visível e seja mais um atributo da peça.

Nesta sessão pretende-se que os participantes aprendam, com uma especialista, as técnicas de “seed stitch”, utilizado para peças com danos leves ou nódoas, que não tenham um buraco, e “weave”, utilizado para grandes estragos, ou peças com buracos, mas cujos buracos não devem ser maiores do que o cogumelo de remendar ou do que a concha da sopa.

Hikaru Noguchi é uma designer de têxteis, japonesa, que vive entre o Japão e o Reino Unido. Nos últimos dez anos tem-se concentrado na técnica do darning, seguindo a filosofia de ‘looking after your belongings for a bit longer’ (cuidar dos nossos pertences por mais tempo). Tem três livros publicados no Japão, um dos quais está traduzido em Chinês e Inglês.

No dia 12, é Filipa Silva quem vai ensinar tudo o que sabe sobre “Fermentados, suas vantagens e como aprender a fazê-los”. Neste workshop teórico-prático, os participantes vão aprender porque devem incluir fermentados nas refeições, os tipos de fermentados que são mais benéficos, e como fazer diferentes tipos de picles, de acordo com a estação do ano e de que forma os comer. A formadora disponibilizará a lista de ingredientes antecipadamente, para os formandos poderem cozinhar a sua própria refeição em tempo real.

créditos: Charles Haynes

Os fermentados são um tipo de alimento que está cada vez mais associado à boa saúde intestinal e, consequentemente, ao fortalecimento do sistema imunitário. De acordo com a medicina chinesa, alguns tipos de fermentados, como são os picles, também ajudam a limpar o fígado.

Cada país tem os seus próprios fermentados, sendo um dos mais recomendados o miso, proveniente do Japão. Para além do miso, no Oriente, a combucha e o kimchi (um tipo de picle picante) são muito populares e, em Portugal, o pão de massa mãe, os picles tradicionais de legumes e as azeitonas são também exemplos de fermentados.

Filipa Silva é formada em Macrobiótica, Saúde e Auto-transformação, com especialização em Aconselhamento e Comunicação, pelo Instituto Macrobiótico de Portugal. Atualmente, leciona na Escola Macrobiótica. É licenciada em Matemática Aplicada à Economia e Gestão e mestre em Econometria Aplicada e Previsão, pelo ISEG da Universidade de Lisboa.

Ambas as atividades são realizadas em formato online, em direto através da plataforma Zoom. É necessária inscrição, disponível em museudooriente.pt.