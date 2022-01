O MAR Shopping Algarve renovou a sua programação para os Healthy Days. Todas as terças feiras, pelas 18h00, é possível fazer exercício em casa, ao ar livre ou em qualquer outro lugar, com aulas online dirigidas por monitores especializados.

As sessões são gratuitas e acessíveis nas páginas de Facebook e Instagram do centro comercial.

No próximo dia 1 de fevereiro a sessão será dedicada ao Tabata, o treino nascido no Japão pelo especialista em fisiologia, Izumi Tabata, atualmente muito popular pela promoção da saúde e melhoria da condição física geral.

No dia 8 de fevereiro será a vez de Pilates, reconhecidamente benéfica para alcançar um corpo mais magro e tonificado, além de melhorar a flexibilidade e reduzir as dores nas costas, entre outros.

A programação de fevereiro termina com a sessão de localizada no dia 15 e Doubles Workout, no dia 22.

Os Healthy Days nasceram em 2018 e desde então já tiveram edições presenciais e online. Durante o período de confinamento, o MAR Shopping Algarve reforçou a sua programação digital, de forma a contribuir para que a atividade física se mantivesse, com apoio de profissionais, mesmo em casa.

Os “dias saudáveis” do MAR Shopping Algarve adaptam-se a todos os gostos e níveis de exercício, mantendo a saúde física e mental como prioridades importantes na vida quotidiana.