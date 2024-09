A “Mamãs Sem Dúvidas” organiza no próximo dia 21 de setembro, às 10h30, mais uma edição do evento online “Barrigas Ativas”. Este evento, especialmente desenvolvido para futuras mamãs, tem como objetivo estabelecer um treino diário durante a gravidez, uma prática que contribui para a prevenção de dores e promove o bem-estar geral da mãe e do bebé.

Subordinada ao tema “Treino Diário para Grávidas”, a sessão será conduzida por Joana Pereira, Personal Trainer e especialista em Exercício na Gravidez e Pós-Parto, que irá partilhar estratégias eficazes para manter uma rotina de exercício físico segura e adaptada às necessidades das futuras mamãs.

A gravidez é uma fase única e desafiante na vida da mulher. Praticar exercício de forma ajustada e com o acompanhamento adequado, além de fortalecer a musculatura e o assoalho pélvico, contribui para a melhoria da postura, aumenta a flexibilidade, reduz dores e inchaços, e diminui a produção da hormona do stress (cortisol), que é prejudicial tanto para a grávida como para o bebé.

A inscrição para o evento é gratuita, mas obrigatória, podendo ser efetuada através do seguinte link: https://mamassemduvidas.pt/ciclo/.