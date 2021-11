Entre 2 e 4 de novembro, o Centro Vasco da Gama recebe o After Summit, o momento de convívio pós Web Summit que traz música ao vivo ao centro comercial durante o evento internacional.

É na esplanada do Piso 2, entre as 18h30 e as 20h30, que todos os visitantes podem descontrair com vista privilegiada sob o Parque das Nações e o Rio Tejo.

A garantir a animação estará a DJ Lady Scarf, acompanhada de um saxofonista. Além disso, o Restaurante Guamacole vai estar presente com um pequeno bar que servirá bebidas e snacks. O After Summit é de entrada livre e não requer reserva de lugar.

créditos: Centro Vasco da Gama

Além do evento de convívio, o Centro Vasco da Gama dispõe de facilidades bastante úteis para quem está de passagem pelo Parque das Nações para participar no Web Summit:

- Como os pontos de carregadores de baterias no Piso 2;

- O serviço e Luggage Home, que permite guardar a bagagem, na zona vermelha do Piso -1 — este último serviço está disponível todos os dias, entre as 9h e as 18h, sendo que no último dia do evento, 4 de novembro, excecionalmente, o horário prolonga-se até às 21h.