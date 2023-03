Ampla - Mostra de Cinema - 3 a 5 de março

Sabia que este fim de semana pode ver os filmes premiados nos melhores festivais de cinema nacionais? De 3 a 5 de março as portas da Culturgest abrem-se para mostrar êxitos das Curtas Vila do Conde, do IndieLisboa, do MOTELX e da MONSTRA. Se ainda não teve oportunidade de ver o êxito nacional e internacional, Ice Merchants, esta é uma boa oportunidade! Consulte o programa em detalhe, aqui.

Os bilhetes custam entre 2€ e 4€, sendo gratuitos para acompanhantes de pessoas cegas, com baixa visão e utilizadoras de cadeiras de rodas. Todos os filmes contam com legendas descritivas em português, interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição.

Festival PLAY - até 5 de março

Para terminar em grande o festival que começou no final de fevereiro, o artista português Tó Trips vai dar um cine-concerto e acompanhar, ao vivo e a cores, quatro curtas de Walt Disney. O ponto de encontro é no dia 4 de março, às 17h, no Cinema São Jorge.

Saiba mais sobre esta 10.ª edição, com secções para miúdos e graúdos.

Cine Eco Seia - 4 de março a 19 de abril

O cinema chega à ilha de São Miguel, nos Açores, com Água das Guelras e Programa Atlantis, no dia 4 de março às 15h. Sabia que este festival de cinema é dedicado à temática ambiental e é uma extensão do festival que acontece, anualmente, na Serra da Estrela?

As sessões decorrem no Centro Municipal de Actividades Culturais do Nordeste e no Expolab. Se estiver pelos Açores, anote estas datas na agenda: 4, 17 e 25 de Março, e 1, 14 e 19 de Abril. Saiba mais sobre o festival aqui.

Warm-up Festa do Cinema Italiano - 8 a 24 de março

Os fins de tarde na capital vão ficar mais interessantes! A Festa do Cinema Italiano só começa no dia 29 de março mas, para acompanhar as tendências, a Aperi-Festa começa já este mês, em jeito de aquecimento e com muita animação! A cultura italiana é servida à mesa, acompanhada pelo ex libris italiano de cor alaranjada, o Aperol Spritz. O cardápio vem recheado de eventos dedicados à temática das mulheres. A partir do dia 8 de março as portas abrem-se para sessões de poesia, open mic musical, street food e DJ set.

Um evento por semana, enquanto esperamos pela maratona de cinema, que andará por 20 cidades do país, a partir de 29 de março. Consulte a programação para os mais novos, com a secção Piccolini, aqui.

MONSTRA - 15 a 26 de março

A 22.ª edição do Festival de Animação de Lisboa está a chegar! Mergulhe num programa monstruoso, que celebra a diversidade cultural e artística dos países de Língua Oficial Portuguesa. São mais de 400 filmes, em salas de cinema, e exposições em museus e galerias!

Terminamos com uma sugestão para o final do mês: no dia 25 não perca na Cinemateca Portuguesa os 100 anos da Disney, com um programa muito especial. Consulte toda a programação no site oficial do evento.