Viajar no tempo na Rua do Carmo

Em 1902, abriu ao público o Elevador do Carmo (hoje conhecido como Elevador de Santa Justa), que tinha como função comunicar a parte alta com a parte baixa da cidade e funcionava a vapor. No passado, levava 24 pessoas de cada vez, mas hoje leva 20 pessoas para subir e apenas 15 para descer. Se houver fila para entrar e não quiser esperar, tente mostrar aos miúdos o Largo do Carmo. O importante é dar-lhes uma pitada de História, do Convento que resistiu ao Terramoto de 1755 ou do Quartel por onde passou a Revolução dos Cravos.

Andar de elétrico como Fernando Pessoa

Daqui, pode descer a pé e apanhar o famoso 28 no Largo Camões ou na Rua da Conceição (na Baixa). No caminho até ao Largo das Portas do Sol pode desvendar que este era o meio de transporte mais utilizado por Fernando Pessoa e que a linha atualmente conta com 50 elétricos. Cuidado com os carteiristas!

Procurar pavões no Castelo de São Jorge

No topo da colina aproveite para saborear a fantástica vista pela cidade de Lisboa, no castelo conquistado por D. Afonso Henriques, em 1147. No interior não perca as visitas guiadas ao passado e as oficinas. Desafie os miúdos a olhar em volta para localizarem pavões e espécies arbóreas da Península Ibérica.

Matar a fome com um pastelinho de nata

Pastéis há muitos e caem sempre bem! Assim que sair do castelo caminhe dois minutos até à Pastelaria Santo António. Antes de subir até ao segundo andar, onde se começam a produzir os pastéis, dê uma vista de olhos na cozinha do andar de baixo, onde se estende a massa. Guarde os Pastéis de Belém para outra visita e deixe o veredito do lado dos pequenos.

Vá de barco até à outra margem

Uma vez no Cais do Sodré, apanhe o barco até Cacilhas e dê aos miúdos outra perspetiva da cidade. Beba um café no Cais do Ginjal ou descubra os recantos da Quinta da Arealva, onde se filmou uma das cenas da série “La Casa de Papel”. Ao pôr do sol ou a outra hora qualquer, vale a pena ir só pela viagem.