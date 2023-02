Jardins cristalinos | Porto

No coração da cidade Invicta, os Jardins do Palácio de Cristal ficaram conhecidos pela sua beleza natural. Eis um excelente cenário para as suas próximas fotografias, com padrões verdejantes e grandes escadarias. Tem também ao seu dispor uma vista panorâmica para marcos emblemáticos do Porto, como a Ponte de D. Luis e o rio Douro.

Casinhas às riscas | Ílhavo

Se está a passear por Aveiro, uma visita à Costa Nova é obrigatória. As casinhas às riscas, pintadas em tons garridos, transformam este lugar no sítio perfeito para tirar as melhores fotos. Entre o mar e a ria, passeie pela calçada, decorada com seres marinhos, e dê uso à sua lente. Não se esqueça de provar uma tripa ou os deliciosos ovos moles.

Aldeia histórica | Arganil

Na encosta da Serra do Açor, encontra-se o Piódão, classificado como “Aldeia Histórica de Portugal”. Além de emblemática, esta é considerada uma das regiões mais bonitas do país, com as suas casas de xisto e de lousa. Encha os olhos de natureza e aproveite para guardar as memórias em formato fotográfico.

Museu cheio de contemporâneo | Lisboa

Nos arredores da capital, há um museu junto ao rio que fica bem em qualquer fotografia. Falamos do MAAT, um projeto da fundação EDP, junto à zona de Belém. A sua arquitetura futurista remonta ao ano de 2016, incluindo amplas escadarias para apreciar ao pôr do sol. Aproveite para visitar uma exposição e conheça esta estrutura única.

Aventuras pela Costa Vicentina | Aljezur

A Praia de Odeceixe nasce no meio do rio e do mar. Emolduradas pelo areal extenso, as suas águas límpidas convidam a banhos e à prática de desportos náuticos. Ao subir às dunas, é possível tirar as melhores fotografias, apanhando um excelente enquadramento do oceano. Vale a pena passear por uma das grandes joias da Costa Vicentina.