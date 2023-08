Numa edição em que se homenageia o escritor e jornalista Manuel António Pina (1943-2012), a feira vai contar com 130 ‘stands’ de livreiros, alfarrabistas e editores, nacionais e estrangeiros, desde a Poetria, Utopia e Homem dos Livros à Penguin Random House, passando pela Chandeigne, Saída de Emergência, Antígona, Afrontamento e Orfeu Negro, entre muitas outras.

Hoje, é inaugurada a exposição “Pina Germano”, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, dedicada à relação de amizade entre Manuel António Pina e o jornalista e historiador Germano Silva, havendo também uma intervenção mural, na Concha Acústica, de Leonor Violeta e um concerto de Mafalda Veiga.

No sábado de manhã, é feita a atribuição da Tília de homenagem a Pina, na Avenida das Tílias.

Aquando da apresentação da feira, no fim de julho, o programador e coordenador João Gesta adiantou que vão marcar presença no evento figuras como Álvaro Magalhães, Martim Sousa Tavares, António Guerreiro, Shahd Wadi, Afonso Cruz, Ana Deus, Sónia Baptista, Luis Osório, Ana Zanatti, Rodrigo Guedes de Carvalho, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.

O calendário de sessões de autógrafos inclui momentos com Francisco Moita Flores, Susana Moreira Marques, João Pedro Mésseder, Afonso Cruz, entre muitos outros.

A edição deste ano significa um investimento de 650 mil euros por parte da Câmara Municipal do Porto, que organiza.

Livreiros, editores e alfarrabistas ouvidos pela Lusa nas vésperas da abertura estavam confiantes no sucesso comercial da edição de 2023 da Feira do Livro do Porto, antecipando, apesar da crise, um número de visitantes e de vendas idêntico ao ano passado.

Entre os participantes com que a Lusa chegou à conversa, imperava a confiança de que, este ano, a crise, a inflação e outras preocupações de ordem financeira não vão ter impacto nas vendas, que devem manter-se em linha com as receitas conseguidas na edição anterior.

A Feira do Livro do Porto está aberta a partir das 12:00, diariamente, exceto ao fim de semana, em que o horário de abertura é às 11:00.

O fecho é às 21:00 entre domingo e quinta-feira e às 22:00 à sexta-feira e ao sábado.