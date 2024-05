Exposição ambiental reúne 32 fotografias de artistas internacionais em Gaia

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se celebra a 5 de junho, a Praça Norte, no Piso 0 do Centro Comercial, vai-se transformar num espaço de inspiração e consciência ambiental através da exposição “Discover the world through image” que foi criada no âmbito do festival Exodus Aveiro Fest. Nesta mostra vão estar reunidas fotografias de vários autores internacionais.

Ao converter estatísticas chocantes em cenas surrealistas, as fotografias de Benjamin Von Wong prometem inspirar mudanças positivas. Além disso, os visitantes do Centro poderão também apreciar as imagens de Jennifer Adler, que quer dar voz à ciência e à conservação, as capturas da vida marinha de Merche Llobera, os retratos íntimos dos animais através da lente de Frans Lanting e a coexistência da vida humana com a vida selvagem pela objetiva de Jen Guyton.

Esta exposição vai contar ainda com outras imagens de fotógrafos de renome internacional como Magnus Wennman, Krystle Wright e Pippa Ehrlich, co-escritora, editora e realizadora do primeiro documentário original Netflix da África do Sul – “My Octopus Teacher”.

As fotografias desta exposição refletem a autenticidade de cada autor, não apenas pela sua personalidade, mas também pelos seus trabalhos e projetos, que abrangem temas desde a conservação ambiental até experiências de aventura e natureza.

Nesta exposição, os visitantes vão ser igualmente surpreendidos com uma instalação em rede de pesca, onde a reutilização continua a ser o tema central. Além disto, o Centro vai promover também um workshop, dedicado às escolas, onde será abordada uma das formas de reutilizar o plástico, triturando e fundindo o mesmo e assim criar peças feitas em moldes.