Moda e arte voltam a juntar-se naquela que é a nova parceria entre a maison de luxo Dior e Joana Vasconcelos. No mês em que decorreu a abertura oficial da boutique na capital portuguesa, a artista plástica foi desafiada por Maria Grazia Chiuri a trazer mais um pouco do seu talento para dentro do número 85 da Avenida da Liberdade.

Bestiário foi a coleção escolhida para integrar este espaço e que marca o início de um novo capítulo nesta colaboração contínua com a maison francesa. “Isto significa que já vamos em quase dois anos de colaboração direta”, disse Joana Vasconcelos ao SAPO Lifestyle sobre este desafio durante o evento em Lisboa.

créditos: © Joanna Correia para Dior

Vespa, caracol, cobra, caranguejo, lagarto, lobo, gato, burro, touro e sapo são algumas das 13 figuras de faiança pintadas com vidrado cerâmico que podem ser descobertas pelos fãs da marca na sua próxima visita. Apesar de adquirirem diferentes tonalidades e algumas delas estarem sobredimensionadas, todas têm em comum o facto de estarem cobertas com renda em croché colorida dos Açores.

“As peças foram todas feitas especificamente para aqui para condizerem com a decoração, com as lojas e os seus objetos”, explica a artista sobre as suas criações que, à semelhança de tantas outras, prestam homenagem a tradições e técnicas tradicionais portuguesas. “Elas estão espalhadas por aí. Tem de ir andado pela loja [para as descobrir]. Lá em cima está muito bonito.”

créditos: © Joanna Correia para Dior

É de destacar que esta coleção foi inspirada na série dos animais de Rafael Bordallo Pinheiro. A artista procurou reproduzir figuras do reino animal com as quais o ser humano mantém uma relação de medo, repulsa ou desconforto. As criações, apesar de cobertas com renda, exibem os olhos de forma a não quebrar a relação de tensão com o observador. Criações que foram colocadas em locais estratégicos dos diferentes pisos e de forma a fundirem-se na perfeição com as coleções femininas e masculinas concebidas por Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, respetivamente.

Recorde-se que a coleção Bestiário é a sucessora do painel de azulejos "Dior Lx 1 e Dior Lx 2" e da Valquíria "Dior Lx" criados especificamente para a loja da Dior em Lisboa. Das diferentes peças concebidas ao longo dos anos para a maison francesa, a artista plástica recorda com carinho a icónica Valquíria "Miss Dior", produzida especialmente para o desfile da coleção ready-to-wear outono/inverno 2023-2024 da Dior, e que levou o seu nome e o de Portugal além-fronteiras.

créditos: © Joanna Correia para Dior

“Tinha feito uma peça que acabou por não ir para a loja da Avenue Montaigne e integrar uma grande exposição da Dior pelo mundo fora. Depois, mais uma vez, convidaram-me para fazer ou o desfile ou uma peça para o museu que abriu em Paris, e eu decidi fazer o desfile. Daí, acabei a fazer as vitrines, das vitrines acabei a fazer pop-up shops, até que acabei a fazer a Valquíria para esta loja.”

À exeção do lobo, todas as peças de Joana Vasconcelos estão disponíveis para venda e vão estar em exposição até dia 3 de junho na loja da Dior.