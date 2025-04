A forma como as diferentes culturas se vestem pelo mundo fora foi o ponto de partida para a criação da nova coleção fall 2025 da Dior.

Determinada a explorar este diálogo entre moda e cultura, a diretora criativa da maison francesa viajou até Quioto, no Japão, onde mergulhou a fundo no mundo oriental e naqueles que são os seus itens de vestuário tradicionais.

"Maria Grazia Chiuri quis explorar o que determina os hábitos de vestuário das culturas do mundo. Por isso, estudou o vestuário, em duas e três dimensões, incluindo o casaco quimono, prolongando o trabalho de Monsieur Dior que, para o coleção de Fall-Winter de 1957, já tinha pensado no Diorpaletot e no Diorcoat, concebidos para serem usados sobre um quimono, respeitando a sua forma", refere a marca francesa em comunicado.

Entre as principais propostas apresentadas durante o desfile da temporada Fall 2025, que se realizou no jardim de Toji, destaca-se o quimono, uma túnica caracterizada pelas mangas largas e cinto em tecido, que surge tanto em versões curtas, compridas ou mais modernas.

"É uma coleção metamórfica, onde o preto permanece intenso e profundo", adianta sobre esta tonalidade que surge ao lado do dourado, beige, creme e, pontualmente, tons vibrantes como o vermelho e azul.

As túnicas, casacos, calças largas e saias compridas repletas de fluidez e movimento também surgem em cima da passerelle. Em termos de materiais, a seda e o veludo foram as grandes apostas para a próxima temporada que aparecem conjugadas com transparências, franjas, bordados e motivos florais.

Clique na galeria e veja o desfile fall 2025 da Dior apresentado em Quioto.