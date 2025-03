Felipe VI visitou Torrent, um dos municípios mais afetados pela tempestade DANA, que provocou um cenário de horror em outubro passado.

Cinco meses depois, o rei foi recebido pelos cidadãos de Valência com grande alegria, conforme retratam as imagens do momento que poderá ver na galeria.

Durante a visita de caráter privado, o soberano surgiu sozinho para os festejos em honra a São José, padroeiro de Fallas.