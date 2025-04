No passado domingo, dia 30, o rei Felipe VI marcou presença no Fórum Económico Espanhol, chamando a atenção por razões mais… insólitas.

O monarca surgiu com uma queimadora solar no rosto, depois de ter ido esquiar para Formigal, nos Pirineus.

"Isto é o que acontece quando não te proteges bem do sol", brincou o rei no seu discurso, deixando todos os presentes a rir.

Na galeria poderá ver as imagens que mostram o pai da princesa Leonor e da infanta Sofia com metade do rosto vermelho - uma vez que o restante ficou protegido pelos óculos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Rei Felipe VI faz visita surpresa a Torrent, zona afetada pela cheias